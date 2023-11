Espargaró: "En una carrera 'normal' Bagnaia acaba 7º. Para que luego hablen"

El de Aprilia se lesionó en Qatar al golpearle Miguel Oliveira, fracturándose la cabeza del peroné de la rodilla izquierda, lo que le ha obligado a correr infiltrado todo el fin de semana, buscando minimizar el dolor en la zona. Tras pincharse directamente la zona afectada, finalmente un coctel de calmantes permitió a Aleix Espargaró competir este sábado acabar la sprint del Gran Premio de Valencia, aunque fuera 13º a 9.5 segundos del ganador, su amigo Jorge Martín.

"Lo primero que quiero decir es que, igual que muchas veces criticamos lo que no nos parece bien de la organización del campeonato, tengo que dar las gracias y es justo destacar el nivel de la clínica movil desde que la cogió el equipo de Madrid, es increíble todo lo que han hecho por mi estos tres días, es una pasada y estoy muy agradecido. Quiero que tenemos uno de los mejores equipos médicos de cualquier deporte del mundo".

Aleix se estuvo inyectando antidolorificos directamente a la zona, incluso al hueso, pero no podía dar más de tres vueltas hasta hoy.

"Lo hemos intentado todo, incluso en la zona, la sangre lo disuelve, y en el hueso casi me muero cuando me han pinchado. Por la tarde me han dado una bomba de antiinflamatorios pinchada en el culo y ha ido mucho mejor, no tenía mucho dolor en carrera, pero no tenía fuera ni podía moverme. Me apetece mucho acabar las dos carreras y llevar la moto al box. Ayer no podía dar más de tres vueltas, pero el cuerpo se adapta un poco al dolor y todo el mérito es de los doctores".

Entrados ya en materia, le preguntaron directamente a Aleix cuántas opciones le daba ahora a su amigo Martín después de la victoria de este sábado y de haber recortado la distancia con Pecco Bagnaia de 21 a 12 puntos.

"70 para él y 30 para Pecco", soltó dejando KO a más de uno. "Creo que cuando tienes algo que defender te entran las dudas, fue algo que escuché ayer, creo que lo dijo Marc Márquez, y me gustó mucho, porque creo que es verdad. Jorge no tiene nada que defender y mañana va a montar un sarao aquí en Cheste que te cagas. Está tranquilo, acepta acabar segundo, ha ganado carreras, se lo ha pasado bien y mañana va a montar una traca monumental, no tiene nada que perder. El otro tiene mucho que perder y eso hace que la mano del gas no tenga tanta fuerza", dijo.

Le recordaron a Aleix que Pecco había hecho su carrera, gestionando, y seguía teniendo una gran ventaja.

"No se acerca a la velocidad de Martín. En una carrera real hoy hubiera terminado 7º, y lo digo por los que se quejaron ayer de que le siguió en pista. En condiciones normales le hubieran pasado los dos que había detrás", en referencia a Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi, que demostraron tener más ritmo que Pecco pero no le atacaron.

"Y lo encuentro justo, porque yo hubiera hecho lo mismo, si hubiera estado detrás de Jorge no le hubiera pasado hoy. Luego que no se digan cosas. Hoy Pecco hubiera tenido que acabar 7º", insistió el de Granollers.