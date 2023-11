Di Giannantonio: "Era más rápido que Pecco, pero no podía acercarme a él para atacarle"

Fabio Di Giannantonio fue uno de los protagonistas de la carrera al sprint de MotoGP de este sábado en Valencia. No porque estuviera luchando delante, como hizo en Qatar tanto en la prueba corta como en la del domingo, que acabó ganando, sino porque llamó la atención su actuación frente a Pecco Bagnaia durante la carrera.

Y es que el italiano acabó sexto, justo por detrás del vigente campeón del mundo, volviéndose a ver las caras como ya hicieran en Losail, donde el romano no se pensó dos veces el ataque al turinés para lograr su primera victoria en la categoría reina. Algunos entendieron que eso no gustaría a Ducati, e incluso hubo elucubraciones sobre qué significaba el 'Mapping 8', sobre si era una señal para no atacar al jefe de filas, aunque significaba justo lo contrario según el propio 'Diggia'.

Pero este sábado, el de Gresini Racing no atacó a Bagnaia por la quinta plaza, lo que habría hecho que Pecco ganara un punto menos y que su distancia en la general con Jorge Martín fuera de 13 puntos. De nuevo, para algunos la falta de acción de Di Giannantonio se debió a no comprometer de nuevo al #1 ni a la marca de Borgo Panigale, en un contexto en el que el #49 es uno de los candidatos a ser el sustituto de Luca Marini en el VR46, satélite de la casa italiana. Pero lo cierto es que Di Giannantonio, un día más, sí tenía la intención de atacar.

Tras la carrera, 'Diggia' explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, que estaba "enfadado" por no conseguir el podio, y que habría atacado si eso no hubiera conllevado mucho peligro. Pero el transalpino sufrió como consecuencia del aire sucio expulsado por la GP23, que no le permitió acercarse. De hecho, recibió un 'warning' por no respetar la regla de las presiones mínimas. Sin embargo, no fue sancionado al ser su primera infracción de 2023, mientras que sí recibieron 3 segundos de penalización Luca Marini y Franco Morbidelli.

"Creo que tuve velocidad. Lo intenté, pero tenía que arriesgar mucho", empezó diciendo. "Estoy muy enfadado porque el podio era posible. En mi posición, ya se vio en Qatar que piloto por el bien de mi equipo, y si hubiera podido adelantarlo lo habría hecho. Pero no soy uno que busca el contacto para adelantar. Pero con estas motos, si vas detrás de alguien la temperatura de la goma se dispara. Era mucho más rápido que Pecco, pero no conseguía acercarme a él para atacarle".

Además, Di Giannantonio explicó que también tuvo problemas de vibraciones en un neumático en la clasificación, como también le pasó a Martín: "En la cronometrada no me sentí bien con la goma delantera, vibraba mucho y no podía inclinar. No pude clasificarme mejor en parrilla, y eso lo complica todo. Están intentando analizar qué pasó. La carrera se complica si sales detrás. Tenía ritmo para llegar al podio, pero cuando llegas detrás de una moto, se complica porque la temperatura se dispara y no puedes pasar limpiamente", finalizó.