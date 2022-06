Espargaró: "La caída del FP4 me restó confianza para pelear la pole"

Cargar el reproductor de audio

El de Aprilia esperaba sorprender a las Ducati y llevarse una pole que finalmente se le resistió, en parte por una pérdida de confianza debido a una caída en el FP4, el último entrenamiento libre que se celebra justo antes de la clasificación.

Al final, Aleix Espargaró partirá cuarto, desde la segunda fila de parrilla, y no se descarta para luchar por la victoria.

“Pensaba que podría luchar por la pole, en este circuito está todo muy apretado y al final he acabado a una décima”, explicó.

“He cometido un pequeño error por la mañana, sufriendo una caída en el libre cuatro justo antes del crono, y he perdido un poco de confianza, sobre todo en el último sector. Me ha faltado una decimita para poder luchar la pole con Pecco”, se lamentó.

Para Aleix, esta será la primera carrera que sale fuera de la primera fila desde Austin.

“Obviamente que después de haber logrado salir en primera fila las seis últimas carreras quieres seguir ahí delante, pero salir cuarto creo que es una buena posición también”, valoró.

Lo más importante ahora es elegir bien el neumático para la carrera y tener ritmo para aguantar las embestidas de Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia.

“El ritmo de carrera con el neumático duro trasero entre Pecco, Fabio y yo es bastante parecido, creo que no va a ser un problema de velocidad, será más de tratar de no destrozar el neumático. Aunque la distancia de carrera siempre es más o menos la misma, con 30 vueltas el flanco izquierdo del neumático se destroza, así que no solo debemos ser muy rápidos, también conservar el neumático”, zanjó Aleix, que en Barcelona se quejó de que habían sido demasiado conservadores guardando neumático en la carrera.

