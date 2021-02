Espargaró no espera ser amigo de Márquez, pero sí “buen ambiente en el box”

Espargaró y Márquez se conocen bien desde hace muchos años, incluso llegaron a coincidir en categorías nacionales en el mismo equipo, en 2004, antes de llegar al Mundial y protagonizar, en 2012 una de las luchas más encarnizadas por el título de Moto2, que finalmente se llevó Marc.

La relación entre ambos se tensó a raíz de aquel campeonato, aunque con el paso de los años se ha ido suavizando la situación, sobre todo porque Pol no ha sido, desde su salto a MotoGP, un rival por el título para Márquez.

Sin embargo, este año ambos compartirán box y aunque sean compañeros, sobre el papel serán rivales, lo que puede avivar alguna brasa de aquellos enfrentamientos de 2012.

Espargaró explicó en su presentación que siempre ha trabajado en equipo en los box en los que ha estado, pero que las cosas ahora pueden ser diferentes.

“Era una situación diferente. Estaba en Yamaha y era el primer año en MotoGP, necesitaba trabajar en equipo porque era un novato, además de ser un equipo satélite, donde necesitas trabajar un poco más con tu compañero de equipo porque no tienes las mismas herramientas que los pilotos de la fábrica”, argumentó Pol durante la rueda de prensa tras la presentación de Repsol Honda.

“En esa situación, necesitas utilizar todo lo que tienes a mano para tratar de ser tan rápido como los oficiales. Luego, en KTM, éramos completamente nuevos en MotoGP, así que también necesitábamos trabajar mucho juntos, para construir todo e intentar mejorar y ponernos al día con los demás”.

Sin embargo, en su tercer equipo en la clase reina, Pol es consciente de que las cosas van a ir de otra manera.

“Aquí, en el equipo Repsol, es completamente diferente. La Honda es una moto ganadora, por lo que no tienes que estar hablando tanto con el compañero de equipo y ayudándonos tanto, porque ya el paquete es muy bueno”, entiende.

Pol no espera tener amistad con Márquez, pero sí una buena relación de trabajo.

“Todo esto no significa que nuestra relación en el box vaya a ser lo más mala posible, porque incluso si no nos ayudamos mutuamente, tener un buen ambiente dentro del garaje siempre es útil”, asegura.

El menor de los hermanos Espargaró llega a Honda tras cuatro años en KTM, donde creó un equipo de trabajo de la nada.

“Me hubiera gustado traerme a todo el equipo de KTM. Levantar un proyecto como el que levantamos allí solo se consigue haciendo piña y trabajando como lo hicimos durante ese tiempo”, responde cuando le preguntan a quién le hubiera gustado traerse de KTM a Honda.

“Después de cuatro años era mi familia. Sobre todo al principio, dejarlos es lo más duro de irme de KTM, abandonar a esa gente que tanto me ayudó. Pero, por otro lado, a los integrantes del equipo de Honda los conozco, tienen mucha experiencia, algunos son catalanes y hablan mi idioma. La cultura en momentos críticos es importante, me puede ayudar”, ahonda un Espargaró al que KTM no le dejó ‘tocar’ a ninguno de los miembros de su anterior equipo.

El que sí lo hizo fue, precisamente, Marc Márquez, que aprovechó la marcha de Espargaró para fichar a la que era ingeniera telemétrica de Pol en KTM, Jenny Anderson, que sustituirá al alemán Gerold Bucher, que decidió retirarse a final de 2020.

“Jenny es la persona que más me conoce, me conoce al cien por cien, sabe todo, cómo me gusta la moto, lo que necesito para sentirme bien encima de la moto. Deportivamente me conoce mejor que mis padres, ahora Marc tendrá una muy buena técnica”, zanja el corredor catalán.