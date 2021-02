Pol Espargaró (Granollers, 10/6/1991) ofreció este lunes su primera rueda de prensa como piloto oficial del equipo Repsol Honda. El corredor español afronta su 16ª temporada en el Mundial de Motociclismo, las siete últimas en la clase reina, en la que debutó con el equipo Tech 3-Yamaha (2014-2016) antes de convertirse en piloto oficial de KTM en 2017.

Campeón del mundo de Moto2 en 2013 (Kalex), el quinto puesto del Mundial de MotoGP el pasado año es su mejor clasificación, habiendo logrado seis podios (siempre 3º) en la clase superior, cinco el último año, resistiéndose por el momento la victoria.

Espargaró no endulzó sus primeras declaraciones tras la presentación del equipo y asumió que Honda le ha fichado para llevar resultados al box y luchar por el título.

Sin embargo, la mayoría de pilotos que, hasta ahora, han señalado a los grandes candidatos al título 2021 no han incluido al nuevo corredor de Honda en las apuestas.

“Intentaré estar lo más arriba que pueda lo antes posible. No estoy en las apuestas porque en el pasado los pilotos que se han subido a la Honda no hicieron resultados, es una moto difícil y quizá se piensa que mi adaptación va a ser difícil. Voy a escuchar muchas voces este año, pero tengo que cerrarme en mi trabajo, hacer piña con mi equipo y trabajar. Voy a tener poco rodaje y hay que trabajar mucho. No entrar en las apuestas nos va bien, intentaremos dar la sorpresa”, expuso el nuevo piloto de la marca alada.

Para ello Pol, como cualquier otro piloto, necesitará de un tiempo de adaptación con el que no cuenta, tras reducirse los test de pretemporada a cinco días en Qatar.

“No me puedo permitir un año tratando de adaptarme a la Honda sin ningún resultado. Honda no ha pensado en mí para desarrollar la moto, tienen un piloto de pruebas que se encargará de ello. Honda me quiere ganando y dando resultados, tengo que apretar los dientes. Es cierto que el tren delantero de la moto es crítico y es un punto fuerte que necesito para mi pilotaje. Voy a intentar aportar mi experiencia para mejorarlo, pero desde la primera curva del primer día del test de Qatar voy a ir al límite para conocer la moto, y si me tengo que caer para encontrar los límites, me caeré las veces que haga falta”.

Pol es consciente de la dificultad de la RC213V, y de la fragilidad de la rueda delantera, un punto en el que se apoya su conducción.

“Ahora lo que más me concierne es el tren delantero, cuánto tiempo voy a necesitar para adaptarme. La frenada es donde siempre he ganado el tiempo, no soy bueno en paso por curva, no me gusta ese estilo, necesito confianza en el tren delantero. Voy a arriesgar lo que haga falta para tenerle confianza. Es primordial para mi”, insistió.

A Pol le recordaron que desde Dani Pedrosa nadie en el equipo oficial Honda, excepto Marc Márquez, ha ganado con la moto oficial.

“Espero que sea la hora de romper la maldición y ser yo quien lo haga. Pero que nadie haya ganado desde Pedrosa denota la complejidad, que la moto es difícil, que tiene un pilotaje muy concreto que es el de Marc, que ha lidera el proyecto ganando títulos y carreras. Hay que mimetizar lo que hace Marc y todo ello en un periodo muy corto de tiempo. No me puedo esperar a mitad de temporada, si llego a mitad de temporada sin estar luchando delante el tren habrá pasado para mí”.

Un planteamiento el de Pol que le deja ante una situación de todo o nada desde el principio.

“Sí, sin duda, lo es para mí. Lo tenía muy claro, cuando pensé en moverme a Repsol Honda que era o todo o nada. He visto los resultados de pilotos muy buenos que no han podido triunfar aquí. Entiendo lo que significan estos colores y la responsabilidad que suponen, además puede que sea sin Marc al principio, tengo que hacer resultados desde el primer momento, tengo las herramientas y estos colores requieren un nivel de resultados para los que hay que estar a la altura”.

Durante el vídeo de la presentación, el nuevo ingeniero de pista de Pol, Ramón Aurín, puso el nivel muy alto, pidiendo ganar desde el primer día y luchando por el campeonato el primer año.

“Así es, pero no hay otra. La situación es la que es. Marc no estará en los test, espero que esté en la primera carrera. El otro piloto es el de pruebas, que es muy rápido y hace un gran trabajo, pero quieren ganar carreras y título. Este equipo siempre ha estado arriba con Marc y no podemos esperar media temporada. Solo tendré cinco días para adaptarme a la moto, será complicado y duro, pero como ha dicho Ramón los buenos resultados pasan por estar delante y ganar carreras. Todo lo que no sea esto no será bueno para nosotros”, zanjó el chico de Granollers.

