"No me meto", dijo Espargaró cuando le preguntaron por el incidente entre Márquez y Zarco

Fue la imagen del día, por el impacto y espectacularidad del choque, del que afortunadamente todo el mundo salió bien parado. Marc Márquez se fue al suelo a final de recta, justo unos metros antes donde el carril del pitlane llega a la pista para que los pilotos se incorporen. Johann Zarco estaba entrando y la Honda, tras la caída, salió disparada para estrellarse contra la Ducati, que se partió por la mitad en una imagen espeluznante.

"No es la primera vez que pasa, recuerdo una en Aragón con Danilo Petrucci, que fue parecida, pero esta vez la moto de Marc ha partido por la mitad la Ducati, menos mal que no ha impactado en Zarco", ha explicado el de Aprilia.

También le han comentado a Aleix Espargaró las reacciones de Márquez, en las que ha asegurado que "si alguien podía evitar la situación, era Zarco".

"No me meto", cortó inmediatamente, aunque luego sí abundó en su valoración cuando le preguntaron si era una salida a pista peligrosa, en general.

"Todas las salidas son delicadas, cuando llegas a mucha velocidad si alguien se incorpora al circuito no es fácil, en Aragón te incorporas después de la curva 2 y es delicado. Es una curva 1 muy de caídas, o haces un túnel y alargas la salida a la curva 2 o no es fácil. No me he parado bien a ver cómo ha sido la maniobra, no sé si (Zarco) ha mirado antes de salir, si ha mirado y no ha podido hacer nada. No te lo esperas, pasa una vez de cada mil veces, bueno, de cada novecientas", zanjó el tema.

Aleix llegaba a Alemania tras la absurda lesión sufrida el jueves de Mugello, cuando se cayó circulando en bicicleta por el circuito mientras manipulaba su teléfono móvil. Una caída que le supuso una doble fractura en el talón derecho.

"No va a ser una excusa, me encuentro bien, mucho mejor que en Mugello, seguramente que es una pista mucho más amigable y eso es positivo, pero también ha ayudado todo el trabajo de recuperación que he hecho estos días. Me duele en la curva 1, cuando utilizo el freno trasero (con el pie), pero en el resto de la pista no se tiene que utilizar demasiado el pedal del freno y eso ayuda".

Pese a las precauciones para evitar que la lesión vaya más allá, el de Aprilia se fue al suelo en la P1, su novena caída de la temporada.

"El nivel de exigencia de este campeonato hoy en día es muy alto, y tal como está el sistema de clasificación tienes que ir al límite en todas las sesiones, así que siempre hay mucha tensión", zanjó el de Granollers, que acabó con el tercer mejor crono del día y se clasificó para la Q2 de este sábado.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: Alexander Trienitz