Zarco: "Marc, al menos, podría haberse interesado por mí cuando estaba en el suelo"

Por suerte, el percance entre Marc Márquez y Johann Zarco quedó solo en un susto pero el resultado podría haber terminado perfectamente en una tragedia. A falta de cinco minutos para el término del segundo ensayo libre en Alemania, Zarco salía del carril de los talleres al mismo tiempo que Márquez trincaba los frenos de su Honda. El español perdió el tren delantero de la RC213V y comenzó a rodar por el suelo, al mismo tiempo que su prototipo salía proyectado y se estrellaba con la parte delantera de la Ducati del francés. Ambos se revolcaron varias veces y la Desmosedici del equipo Pramac quedó destrozada, partida en dos.

Nada más incorporarse, el #93 fue directamente hacia uno de los operarios, se subió a la moto de servicio y regresó al garaje de HRC para subirse a la segunda moto. En aquel momento, los comisarios ya habían neutralizado el entrenamiento con las banderas rojas, de modo que la cuenta atrás se detuvo a falta de tres minutos.

Terminada la práctica, Márquez señaló a Zarco como responsable de lo ocurrido por no haber tomado la precaución de mirar a ver quién llegaba en vuelta rápida, antes de incorporarse a la pista.

"Sabemos que esta incorporación es complicada, y por eso todos tenemos cuidado igual que yo lo tuve esta vez", convino Zarco. "Me esperé en la parte exterior del pitlane, y entonces vi a un grupo de pilotos que llegaba [por la recta de meta]. Enderecé mi moto y vi llegar a Marc, que se me llevó por delante. Solo golpeó a mi moto, ni a mí ni mis piernas", relató Zarco, molesto por la actitud adoptada por el multicampeón.

"Lo primero de todo, al menos podría haber venido a interesarse por mi cuando estaba en el suelo. Puedo entender que él quisiera correr a buscar la segunda moto, pero ya habían enseñado la bandera roja, y podría haber venido a ver si yo estaba bien", añadió el #05. "Me gusta su forma de pilotar y cómo empuja. Es un campeón, pero últimamente está perdiendo un poco el control cuando habla. Podría pensárselo dos veces antes de hablar, porque decir que lo ocurrido es solo culpa mía, no es aceptable", añadió el corredor de Niza.

"Soy un buen tipo, pero eso no le da derecho a culparme. Está claro que habría sido mejor que no ocurriera lo que pasó, pero al menos podría haberse disculpado", ahondó el galo, que se llevó un buen golpe en el trasero pero que, según las pruebas que se le llevaron a cabo en el circuito, no tiene nada roto.