Enea Bastianini sorprendió a todos en el arranque de temporada al ganar su primera carrera de MotoGP en Qatar. Sin embargo, lo que se podía dar por hecho, se confirmó por partida doble, ya que Enea también se subió a lo más alto del podio en el GP de las Américas y en el GP de Francia.

El italiano, que lideró el campeonato en las primeras carreras, sorprendió a todos y obligó a Ducati a reconsiderar su plan para subir a Jorge Martín al equipo oficial en 2023. Todavía se desconoce quién será el compañero de Pecco Bagnaia y el puesto está aún en juego entre Martín y Bastianini.

Al situarse como aspirante al título, también ha consolidado su posición en la fábrica de Borgo Panigale, que ya le ha reservado material oficial para el próximo año, independientemente del equipo en el que corra.

Sin embargo, varios errores en clasificación y carrera le han costado caro a Bastianini, que ahora es quinto en la clasificación general, a 67 puntos de Fabio Quartararo. Sus victorias han hecho olvidar que esta es su segunda temporada en la categoría reina y que aún le falta experiencia.

El italiano se mostró realista respecto a su situación, y no ocultó su escepticismo sobre su capacidad para ganar el título esta temporada:

"No sé si puedo ser campeón del mundo este año. Tengo que trabajar para llegar a ese nivel, porque de momento no soy tan rápido como los pilotos que lideran esta categoría. Conozco mi potencial, pero esta temporada no me siento preparado para ganar el título. El año que viene podremos conseguir más victorias".

La razón es, obviamente, su falta de experiencia. "Todavía me cuesta encontrar soluciones en situaciones difíciles. A menudo tardo demasiado, me pongo nervioso, así que eso es algo que tengo que trabajar para el futuro", añadió. "En la primera parte de la temporada creo que también estaba cansado, con menos energía, y quizá lo notaba también en las rectas. Creo que ahora sé cómo afrontar mejor esta segunda parte".

Tras volver relajado de su descanso estival, Bastianini quiere invertir la tendencia con la que terminó la primera mitad de temporada y aprender de sus errores: "Es importante para mí mantener la concentración, pero también no gastar demasiada energía en todas las sesiones del fin de semana, porque la primera parte del campeonato fue positiva, pero también estaba un poco cansado. Me alegro de haber recargado las pilas durante el parón. Ahora veremos cómo será la segunda mitad de año, pero quiero ser más constante".

