Dovizioso: “Es mayor el riesgo que tomo que las posibilidades de que salga bien”

Misano.- El año sabático terminó de la forma más abrupta para Dovi, que este fin de semana se reincorporará al Mundial dentro del equipo Sepang Racing Team (SRT) y como el quinto compañero de Valentino Rossi esta temporada.

Tras pasarse seis meses compitiendo en carreras de motocross, su otra gran pasión, el de Forli tendrá cinco grandes premios para hacerse a la Yamaha, la moto con la que ya corrió en 2012, por más que entonces lo hizo dentro de la estructura satélite Tech3. Cuando terminó aquel ejercicio, Dovi no pudo promocionar a la formación oficial de la marca de los diapasones al apostar ésta por el regreso de Rossi desde Ducati, y firmó por el fabricante italiano, con quien estuvo vinculado durante ocho temporadas y con quien se proclamó subcampeón hasta tres veces.

“Ya en 2013, después de un buen año en un equipo satélite, mi sueño era el de ser piloto oficial de Yamaha. Eso no pasó y aquello seguía allí, en mi mente. Tener esa posibilidad, tras ocho años en el mismo equipo, me llevó a intentarlo”, reconoció Dovi.

“No quiero decir que con esta moto vaya a ser el mejor, pero, como piloto, uno tiene su idea de cuál es la moto ideal. El riesgo es mayor de lo que lo son las posibilidades de que vaya bien. Pero me da igual, asumo ese riesgo sin problemas”, prosiguió el nuevo corredor del SRT.

A sus 35 años, el de Forli será el integrante más veterano de la parrilla una vez que su nuevo vecino de taller cuelgue el mono tras cruzar la meta en la última prueba de este 2021, en Valencia. Al margen de dar brincos por las pistas de motocross, el italiano también llevó a cabo varias sesiones de entrenamiento con Aprilia, que, sin embargo, no llegó a convencerle para firmar con vistas a 2022, antes de que sí lo hiciera Maverick Viñales.

“Tuve la oportunidad de hacer varios test con Aprilia y creo que fue positivo por ambas partes. Pero yo sabía qué quería. Al final, se dio la oportunidad”, reflexionó Dovizioso, que se libera de cualquier presión relativa a los resultados que sea capaz de lograr en las cinco pruebas de este calendario en las que tomará parte:

“La presión no me preocupa porque no tengo que pelear por el Mundial ni por resultados. Lo importante de nuestro acuerdo es que tuviera una moto oficial para el año que viene y con apoyo de fábrica”, desvela.

Ramón Forcada será su ingeniero de pista en 2022

Uno de los misterios que desveló Dovizioso durante su rueda de prensa de este jueves en Misano es que el próximo año seguirá con Ramón Forcada como ingeniero de pista, lo que significa que tras dos años y medio de absoluta armonía el tandem Morbidelli-Forcada ha tocado a su fin.

“El equipo de este año será el mismo que el del que viene. Todo el mundo habla muy bien de Ramón y es un técnico que ha sido varias veces campeón del mundo. Tiene mucha experiencia, especialmente con esta moto, y por eso es la situación perfecta para mí”, confesó el exducatista.

Otra de las carambolas que lleva asociada la llegada de Dovi a Yamaha es que será compañero de Rossi por primera vez en el Mundial.

“No veo la hora de empezar, porque Valentino es Valentino. Siempre nos hemos cruzado, incluso en términos de cambios de moto, pero lamentablemente nunca hemos nos hemos jugado un campeonato. Todos los años que ganó, yo fui tercero o cuarto, pero nunca se lo disputé. En los años que yo estuve en la lucha, él también fue tercero o cuarto, pero sin estar en la pelea hasta la última carrera. Es una pena, porque me hubiera gustado ese duelo. No nos jugamos nada importante en estas cinco carreras, pero seguro que él querrá disfrutarlas y yo también intentaré hacerlo lo mejor posible, teniendo la suerte de ser su compañero de equipo. Y luego tengo curiosidad, porque cuando lo vives desde dentro del box siempre es diferente a lo que percibes o piensas desde fuera”.