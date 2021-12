Dovizioso: "Si estoy aquí es porque mi objetivo es el título"

Pese a los resultados en la última parte de 2021, Andrea Dovizioso mantiene la vista puesta en ganar el título de MotoGP, algo que intentará en 2022 tras el año sabático que se tomó esta temporada hasta que volvió con el equipo Petronas Yamaha.

Líder de Ducati durante mucho tiempo, el italiano fue parte fundamental para que la Desmosedici volviera a la primera escena y se convirtiera en una moto aspirante al título. Tras dos podios en 2014, cinco al año siguiente y la primera victoria a final de 2016, protagonizó tres temporadas de lucha encarnizada con Marc Márquez, siendo derrotado las tres veces por el #93. Un complicado 2020 le hizo caer hasta la cuarta posición del campeonato, con una sola victoria y, sobre todo, un sonoro divorcio de los de Borgo Panigale.

Tras abandonar el paddock con 34 años, Dovizioso demostró una férrea determinación para no dejar de correr sin gloria, hasta el punto de rechazar cualquier oferta que no consideró ganadora y se arriesgó a ver que su año sabático se podría convertir en una retirada definitiva. El conflicto entre Yamaha y Maverick Viñales dejó libre una plaza inesperadamente, que el #04 aprovechó rápidamente.

Aunque en su regreso ocupó habitualmente la parte trasera de la parrilla, con una moto de hace más de dos temporadas, siempre se mantuvo centrado en su objetivo de luchar por el título en 2022. Tras completar las primeras carreras con Yamaha, Dovizioso cree que aún no puede considerarse un aspirante la próxima temporada, pero su determinación es clara.

"No puedo hablar del campeonato cuando todavía no he conseguido resultados que me permitan estar delante", dijo Dovizioso, que en 2022 ya tendrá una M1 oficial. "No estoy en una situación en la que pueda hablar de ciertos detalles. Pero si estoy aquí es porque mi objetivo es este. No tengo ningún otro objetivo, nunca he corrido en MotoGP por otra cosa y menos con 35 años. En este momento no tiene sentido hablar de eso. Sin embargo, es para ese objetivo por lo que estoy trabajando".

"No he sido capaz de decir que 'no' a algo que quise en el pasado, así que voy a intentarlo", añadió, en referencia a su primera etapa con Yamaha en 2012 con el equipo Tech3, donde no tuvo moto oficial.

Dovizioso ve "gran margen de mejora" con la nueva moto de Yamaha para 2022

En cinco carreras con la Yamaha, Dovizioso solo sumó 12 puntos, estando a menudo en la parte baja de la clasificación. Sin embargo, el de Forlí dice que sus resultados, muy flojos en comparación con sus objetivos, no reflejan lo que puede ocurrir la próxima temporada con su cambio de moto.

"Cuando estás en este tipo de campeonato, en el que todo el mundo es rápido y está cerca, pierdes velocidad y aceleración y no puedes frenar como los del equipo de fábrica porque la moto es diferente. Y al mismo tiempo tienes que aprender a llevar la moto, es normal estar en el puesto 19 o 20 en cada sesión", apuntó.

El mes pasado, cuando ya pudo subirse a la Yamaha oficial en el test de Jerez, comprobó el avance de su desarrollo respecto a la versión de 2019 que llevó este año.

"En general, está en la línea de mis expectativas, representa un progreso", resumió. "Las sensaciones fueron buenas, positivas. La moto es muy buena en la entrada [en curva] y nos quedamos con ese aspecto positivo. La frenada definitivamente es mejor y era importante notarlo".

"Con esta moto nunca sentimos nada negativo cuando probamos ajustes, mientras que con la de 2019 no podíamos hacer ningún cambio porque cada vez que probábamos algo lo empeoraba. Así que es positivo", comentó.

"Tenemos un motor diferente, un chasis diferente, así que para mí no es fácil separar todo y entenderlo todo al detalle. Estaba luchando a la salida [de las curvas]. No tengo todas las respuestas, pero sin duda hay motivos. Así que creo que hay mucho margen de mejora".

"La base de la moto es muy buena, pero todavía tengo que entender algunos límites. Sobre todo porque con la moto de 2019 nunca me he caído, nunca he dado lo mejor de mí en la entrada [de la curva], porque ese es el punto fuerte de la moto. Todavía estoy descubriendo la moto, definitivamente hay margen de mejora y todavía tengo que cambiar algunas cosas que estoy haciendo".

