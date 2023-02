Dovizioso se convertirá en 'MotoGP Legend' en el Gran Premio de Italia 2023

Cargar el reproductor de audio

El italiano, campeón del mundo de 125cc en 2004 y con 21 temporadas en el campeonato del mundo, 15 de ellas en la clase reina, será distinguido con el título de 'MotoGP Legend' en una ceremonia que tendrá lugar durante el Gran Premio de Italia, que se celebrará en el Circuito de Mugello el próximo 11 de junio, según ha anunciado este miércoles el promotor del campeonato. Una semana más tarde, durante el Gran Premio de Alemania, será Hans-Georg Anscheidt, estrella del motociclismo de los años 50 y 60, quien reciba la distinción, convirtiéndose, respectivamente, en las leyendas 37ª y 38ª del Salón de la Fama de MotoGP.

Andrea Dovizioso se convertirá en leyenda para los libros de historia del motociclismo pese a no haber logrado nunca ser campeón de la clase reina, como ha pasado con otros muchos miembros de este selecto grupo. El italiano, que ganó 15 carreras en la categoría mayor, la mayoría de ellas con Ducati, alcanzó tres veces el subcampeonato, de forma consecutiva, entre 2017 y 2019, cerrándole Marc Márquez el camino al título.

Campeón del mundo de 125cc en 2004, Dovi ascendió a la categoría de 250cc donde durante tres años persiguió un título del que le privó otro español, Jorge Lorenzo, en 2006 y 2007, años en los que fue subcampeón. En 2008 debutó en MotoGP, consiguiendo su primer podio, un tercer puesto en Malasia. La temporada siguiente, Dovizioso dio el salto al equipo oficial Honda y logró su primera victoria, en Gran Bretaña. Tras un corto paso por el equipo Yamaha Tech3, en 2013 llegó a Ducati, donde desarrolló la parte más exitosa de su carrera deportiva, destacando los tres subcampeonatos y 12 victorias entre 2017 y 2019.

Tras media temporada sin equipo, a finales de 2021 Dovizioso volvió al Mundial como piloto satélite de Yamaha, anunciando su retirada antes de tiempo el pasado año en Misano.

Además del italiano, el piloto alemán Hans-Georg Anscheidt, será reconocido este año como 'MotoGP Legend’. Nació en Königsberg (actual Kaliningrado) en 1935, se convirtió en uno de los pilotos de 50cc más exitosos de la primera década del Campeonato del Mundo.

"Cuando me lo dijeron, me quedé muy sorprendido", admite Dovizioso. "Repasando la lista de leyendas es una sensación agradable saber que mi nombre va a ser añadido. He tenido una larga carrera, pero no esperaba que me nombraran 'MotoGP Legend’, y menos tan pronto. Estoy deseando volver al paddock para visitarlo, y ser incluido en el Gran Premio de Italia lo hace realmente especial. Estoy sorprendido y muy contento, feliz de convertirme en una leyenda".

Anscheidt empezó a correr en Enduro en 1955, antes de pasarse al Speedway en 1957 y afrontar el nuevo reto de las carreras de 50cc en circuitos a partir de 1959.

Tras cosechar éxitos a nivel europeo, Anscheidt continuó corriendo para Kreidler cuando la categoría de 50cc debutó oficialmente como Campeonato del Mundo en 1962, ganando la primera carrera de la temporada en Montjuic y consiguiendo una segunda victoria en Monza en el Gran Premio de las Naciones. Terminó el año en segunda posición de la general, hazaña que repitió en 1963 al conseguir otras tres victorias en Grandes Premios. Terminó 1964 en tercera posición de la general, consiguiendo otra victoria, antes de un 1965 más duro, en el que cambió a Suzuki.

Con ese cambio, Anscheidt inició una increíble racha de victorias. Consiguió su primer Campeonato del Mundo de 50cc en 1966 y no se detuvo ahí, ya que el alemán ganó la impresionante cifra de tres títulos consecutivos de 1966 a 1968. Sorprendentemente, en los dos primeros Anscheidt compitió como piloto oficial de Suzuki, pero en 1968 ganó su último Campeonato como piloto privado. Con su nombre en los libros de historia como tres veces Campeón del Mundo y ganador de 14 Grandes Premios, Anscheidt se retiró como vigente Campeón a finales de 1968.

Dovizioso y Anscheidt se unen a la lista de 'MotoGP Legends' formada por Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Hugh Anderson, Kork Ballington, Max Biaggi, Alex Crivillé, Mick Doohan, Stefan Dörflinger, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Anton Mang, Jorge 'Aspar' Martinez, Angel Nieto, Dani Pedrosa, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Luigi Taveri, Carlo Ubbiali y Franco Uncini.