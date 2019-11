Dovizioso: "Lorenzo es un campeón que no puede perder un minuto en carrera"

Cheste.- La trayectoria deportiva de Jorge Lorenzo ha transcurrido en paralelo a la de Andrea Dovizioso la mayor parte del tiempo. Ambos debutaron en 2002 en el Mundial en 125cc y también dieron juntos el salto a 250cc en 2005. El italiano fue su gran rival cuando se coronó por dos veces en el cuarto de litro, acabando subcampeón en ambas ocasiones.

Igualmente subieron a la vez a MotoGP en 2008. Sin embargo, en los nueve años que el español estuvo en Yamaha y ganó tres títulos la estrella del antiguo campeón de 125cc se apagó y solo se impuso en dos carreras. Sin embargo, Ducati apostó por él como compañero del #99 cuando le ficharon para 2017.

Ahí la carrera de Dovizioso dio un giro de 180º. A pesar de que su relación nunca llegó a ser buena, la presencia del balear supuso un estimulo y a su lado le peleó por los títulos de 2017 y 2018 con Marc Márquez, acabando de nuevo subcampeón los dos años.

Tras la salida del piloto de Palma de Ducati, Dovizioso ha vuelto a lograr el subcampeonato esta temporada, pero casualidad o no, ha conseguido menos victorias que en los dos últimos años y no ha estado en posición de discutirle el título a Márquez en ningún momento.

Peor le han ido las cosas a Lorenzo, cuyo fichaje por el Repsol Honda ha resultado un completo fiasco que ha provocado su retirada anticipada.

"A todos nos pilló por sorpresa cuando supimos que habría una rueda de prensa, pero nadie está demasiado sorprendido porque muchos se preguntaron por qué no lo hizo antes", dijo Dovizioso. "Jorge es un campeón que no puede perder un minuto en carrera sin explicación técnica. Ha ganado mucho y no podía seguir en esta situación"

El italiano ya vivió al otro lado del box de Ducati la lenta adaptación de Lorenzo a la Desmosedici. Mientras que allí lo consiguió, en Honda no ha sido capaz. Dovizioso apunta dos factores que han podido influir.

"Márquez no ayudó, pero la diferencia que surgió desde el principio hasta ahora no la relacionaría con él. Desde el principio no se encontraba muy bien, siempre se quejaba de que no estaba al 100% físicamente, por lo que es difícil decir el porcentaje de lo que ha afectado a la adaptación a la moto", afirma.

Dovizioso niega que la presencia de Lorenzo le sirviese de estimulo, aunque reconoce que se fijó en su forma de pilotar cuando fueron compañeros.

"Jorge encontró una forma especial de pilotar la Ducati, frenando más recto y saliendo de la curva más abierto, por lo que había algo en lo que fijarse y estudiar. Esos pequeños detalles pueden faltar, pero a nivel de estimulación, cuando estás a este nivel y estos resultados, esto no es lo que te hace marcar la diferencia", zanja.