Ducati ha decidido frenar las negociaciones de renovación con Andrea Dovizioso, según el representante del piloto, hasta que haya empezado la temporada, que arrancará el próximo 19 de julio en Jerez. Mientras, el corredor se recupera de una lesión en la clavícula producida mientras participaba en una carrera de motocross.

Simone Batistella, manager del corredor de Forli, explica que las conversaciones, ahora mismo, no existen y que la idea es “retomarlas en los próximos meses, seguramente entre las carreras de Brno y Austria”, en pleno agosto.

El podcast ‘cambia el mapa’ de motogp.com mantuvo una amplía conversación con el agente del piloto, en la que ha admitido “las fuertes tensiones” entre el corredor y el director general del equipo, Gigi Dall’Igna, algo que “no tiene por qué ser negativo”.

“Es cierto que ha habido tensión entre Andrea y Gigi, pero eso sucede en todos los equipos. Cuando se gana es fácil estar todos contentos, pero cuando hay dificultades surgen las tensiones, lo que no significa que se genere una negatividad, pueden salir cosas positivas y ayudar a conseguir mejores resultados”, valora.

Esta falta de entendimiento podría ser uno de los motivos por los que Ducati ha decidido congelar la negociación para renovar a su primer espada.

“Dovi no va a saber en qué equipo correrá en 2021 antes de empezar la temporada, no hay negociaciones en este momento, aún estamos definiendo el compromiso para 2020”, explica el agente en referencia a la bajada de sueldo que aceptará el piloto a consecuencia del parón por el coronavirus.

“Ducati quiere que pasen algunas carreras antes de empezar cualquier negociación de futuro, habrá que esperar al menos hasta Brno o Austria para empezar a hablar”, carreras programadas para el 9, 16 y 23 de agosto.

“La decisión [de congelar las conversaciones] ha sido de Ducati, pero Andrea no tiene ningún problema en esperar, nosotros nos hemos ofrecido a hablar esta misma semana, pero Ducati quiere esperar y no tenemos problema en ello”, explica.

Por si te lo perdiste: Dovizioso: "No tengo dolor y soy optimista para Jerez"

Sin embargo, el manager advierte que el periodo del año en que podrían iniciarse las negociaciones puede condicionar el rendimiento.

“Espero que esta dilatación no cree tensiones a la hora de salir a la pista, porque esta temporada exige estar con la máxima concentración en cada carrera. Confío en que no haya problemas y tensiones durante el mes de agosto, que es un momento fundamental ya que las carreras de Brno y Austria son vitales para Ducati y Dovizioso”, recuerda.

Recientemente, Dall’Igna señaló que las diferencias entre Ducati y Dovi eran básicamente económicas, algo en lo que el representante no está de acuerdo.

“No es necesariamente una cuestión financiera. Está claro que debe haber un entendimiento en ese aspecto, pero Dovi quiere estar seguro de que ambas partes quieren lo mismo, que buscan el mismo objetivo. Si hay dudas al respecto, quizá lo mejor sea no renovar”, suelta.

Dovizioso quiere que Ducati haga una moto que explote sus cualidades como, asegura, hace Honda con Márquez

En este sentido, explica cuál es el objetivo de su representado.

“El piloto siempre quiere una moto mejor para ganar, una evolución constante en los aspectos técnicos. Hoy en día, en MotoGP lo importante no es hacer la moto más potente o ser el piloto más rápido, eso son conceptos muy básicos. Se ha demostrado, como podemos ver con Honda y Márquez, que la clave es hacer una moto que explote las mejores cualidades del piloto, y eso requiere un equilibrio, una sintonía, de todas las partes. De otra manera es imposible luchar con Marc”, argumenta.

Sobre una supuesta oferta de KTM, el representante asegura que “sí” la hubo.

“Hablamos con ellos pero rápidamente nos dimos cuenta que no se daban las condiciones para trabajar juntos, fueron unas conversaciones rápidas, pero con buena fe por ambas partes, enseguida nos dimos cuenta que no había futuro ahí”.

Sin ofertas de otros equipos y sin asientos libres para 2021, la pregunta es clara y concisa: ¿Están obligados a entenderse Dovi y Ducati?

“Dovi quiere un programa interesante y en condiciones correctas para poder trabajar. Si no es así, no aceptará la oferta y si no la acepta esperará a que llegue otra”, que sí sea interesante.

Una respuesta que podría dejar a Dovizioso sin equipo para 2021.

“Puede ser, es una opción que valoramos. Si no se dan las condiciones, prefiere no seguir. Andrea no está pensando en retirarse, se siente fuerte y bien, está en su mejor momento de forma y no piensa en irse. Es cierto que si no tiene un proyecto interesante no está interesado en aceptarlo, y sí está dispuesto a esperar a que llegue”, ese proyecto.

“Eso no significa que se vaya a retirar, significa que no va a tener un equipo en el que correr, y que va a esperar a que llegue ese proyecto”, zanja Batistella, no descartando que Dovi se tome un año sabático en 2021 a la espera de que le llegue, en el futuro, una oferta que le convenza.

¿Última temporada de Dovizioso en Ducati?