La segunda práctica del viernes del Gran Premio de Alemania de MotoGP estuvo a punto de acabar en una desgracia incalculable, cuando Marc Márquez perdió el tren delantero de su moto a falta de poco más de tres minutos para el final de la sesión. La Honda salió deslizando como un cohete para impactar en el lateral de la Ducati de Johann Zarco, que salía por el carril del pitlane. El francés la vio venir y levantó la pierna, tirando el cuerpo hacia atrás, evitando el impacto directo en su cuerpo, no así en la moto, que acabó partida por la mitad, destrozada, para tirar a la basura.

Al final de la jornada, Marc Márquez explicó que la responsabilidad de la caída era, lógicamente, suya, pero que el incidente, el hecho de que su moto chocara con la Ducati, "si alguien podía haberlo evitado, era Zarco".

Esa declaración propició la reacción, inmediata, del francés, que se quejó de que Marc se aprovechaba "de que soy un buen tío" para atacarlo y que de ninguna manera podía estar de acuerdo.

Algunos pilotos, como Maverick Viñales estuvieren de acuerdo con Marc, otros no se mojaron o dijeron que el problema es la salida, que en una pista tan pequeña no deja espacio y pueden suceder esas cosas. Este mismo fin de semana Alex Márquez y Maverick tuvieron una situación similar cuando el de Gresini salía de boxes, pero que no acabó en impacto.

Este sábado a primera hora de la mañana, a las 8, Dirección de Carrera envió una circular a todos los equipos de MotoGP, con el titulo: "Recordatorio para todos los pilotos, salida de boxes".

El correo electrónico explicaba lo sucedido: "El viernes tuvimos un incidente y casi un accidente en la salida de boxes, entre pilotos que llegan o se caen en la curva 1, mientras otro piloto sale de boxes", dice la circular.

Es entonces cuando los comisarios dan la razón al planteamiento de Márquez.

"La responsabilidad de hacer una salida segura de boxes recae en el piloto que sale por el carril de boxes, y la bandera azul debe ser respetada. La bandera azul situada en donde la salida de boxes se une a la pista, se agita para el piloto que sale por el carril, para indicarle que hay pilotos acercándose por la pista.

Por su propia seguridad y la de todos los pilotos, recuerde a sus corredores que deben prestar atención a las banderas azules y comprobar si hay motos que se aproximan por la pista, para conseguir tener una salida segura de boxes", acaba el aviso.

Al final de la jornada le preguntaron a Marc por la citada circular, si la había leído y si entendía que le daban la razón en la misma.

"Sí, de hecho han enviado una circular esta mañana, hubo una situación muy parecida con mi hermano (Alex) y con Viñales, y más que nada es para evitar riesgos, porque es muy fácil que pase algo, sobre todo en los últimos minutos. Es una situación muy desafortunada, que en nuestro caso, tanto en el de Maverick como en el mío, tuvimos mucha fortuna. Hemos recibido una circular de dirección de carrera que, lógicamente, indica que el piloto que tiene que vigilar es el que sale desde el pitlane, y evitar esa situación, porque es muy fácil caerse", dijo Marc.

"Entiendo todas las situaciones, pero al final quien toma las decisiones es Dirección de Carrera y, si no he entendido mal, a partir de ahora se penalizará estas situaciones", en referencia a los pilotos que no respeten las banderas azules en el salida de boxes.

Caída Marc Márquez, Johann Zarco