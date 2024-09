Michelin recula y no introducirá el nuevo neumático delantero en MotoGP 2025

Pese a que las primeras reacciones con su nuevo compuesto han sido positivas, Michelin ha decidido recular y ser conservadora. Después de analizar a fondo todos los datos recogidos en el test de la semana pasada en Misano, la compañía francesa ha optado por retrasar la introducción del neumático delantero, previsto inicialmente para la temporada 2025. La noticia se dio este viernes en el paddock de la pista italiana, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Emilia Romagna de MotoGP.

En la que iba a ser la primera toma de contacto, en Mugello, el mal tiempo impidió que las primeras pruebas de los pilotos de la parrilla con esta goma fueran como estaba previsto. Y la escasa media hora del pasado lunes en Misano no se consideró lo suficientemente representativa como para llevar a cabo una decisión tan importante. Por ello, Michelin ha cambiado su parecer y usará la próxima campaña para probar esta solución, en la que creen tan firmemente, e introducirla en 2026, cuando estén seguros de que será un compuesto adecuado para todas las motos y todas las condiciones. Su director, Piero Taramasso, explicó las razones de esta decisión en un encuentro con los medios.

"Después del test de Misano analizamos todos los resultados, tanto los comentarios de los pilotos como los datos, y tomamos la decisión de que el nuevo neumático delantero no se introducirá en 2025, como estaba previsto en un principio, sino que lo haremos más adelante", empezó diciendo el italiano.

"Hay varias razones que nos han llevado a tomar esta decisión. Una es que, este año, hemos introducido una nueva gama de compuestos, tanto delanteros como traseros, y hemos visto, en todos los circuitos y basándonos en los tiempos, que funcionan y que son buenos tanto en agarre como en prestaciones, porque hemos batido prácticamente todos los récords. Sin embargo, aún no han llegado al límite, por lo que todavía hay cierto margen con estas gomas. Por eso, hemos decidido apostar por la continuidad y seguir con estos compuestos también la próxima temporada".

"Otra razón es que el test de Misano fue bien, porque los comentarios de los pilotos estuvieron bastante alineados. Todos sentían que había potencial en este neumático, que había más agarre, y que, aunque se mueve un poco más, ofrecía buenas sensaciones y una buena respuesta. Sin embargo, también señalaron que el comportamiento es diferente en comparación con la goma actual, por lo que se necesita tiempo para acostumbrarse a las sensaciones, y también hay que adaptar el estilo de pilotaje. Y estas son cosas que llevan tiempo. Algunos pilotos consiguieron encontrar las sensaciones adecuadas en pocas vueltas, pero ya sabemos que un neumático delantero nuevo necesita tiempo para ser comprendido y asimilado", siguió.

Taramasso siguió explayándose: "Analizando todas estas cosas, en Michelin queremos seguir trabajando y hacer un par de cambios más para mejorar el producto. Sabemos que podemos hacerlo sin distorsionarlo. La base es buena, hay potencial, pero con algunos cambios podemos hacer un producto realmente bueno. Pero necesitamos hacer más pruebas. Llevaremos una nueva versión a Valencia, y luego algunas más en los tests de Sepang y Tailandia, de principios del año que viene".

Piero Taramasso, Michelin

"Luego, lo probaremos a lo largo de la temporada 2025 en diferentes circuitos y en diferentes condiciones. Ese será otro punto importante, porque no se puede confiar en una prueba de media hora en Misano para tomar la decisión de introducirlo. Es una elección que hay que hacer más con la cabeza que con el corazón, aunque es cierto que nos gustaría verlo en la pista de inmediato. La opción más razonable, sin embargo, es comprobar primero que funciona en otras pistas y situaciones. No hay que tener prisa, porque una vez que se ha hecho la elección, no se puede volver atrás, así que creemos que esta es la decisión correcta", añadió.

"Desde el principio teníamos grandes ambiciones para este neumático, porque nació con un nuevo proceso industrial, que nos permitirá hacer evoluciones técnicas más rápidas y avanzadas en el futuro. Hemos utilizado nuevos materiales, de hecho es un neumático más ligero, con un nuevo perfil, que debería verse menos afectado por las variaciones de presión y temperatura. Nos hemos acercado, pero todavía no estamos donde queríamos estar, así que preferimos tomarnos un poco más de tiempo y luego proponer un neumático que funcione bien en todas partes, y especialmente para todas las marcas y pilotos".

"Tampoco hay que olvidar que este compuesto será el que acompañe a la evolución de las motos, porque cerrará el ciclo de las motos actuales y será el mismo que con el que debuten las nuevas motos de 2027, por lo que será uno de los puntos que garantizará la estabilidad entre el antiguo y el nuevo reglamento", continuó, pensando en la nueva normativa técnica.

De hecho, el contrato de Michelin como proveedor único de neumáticos de MotoGP expirará a finales de 2026, pero está claro que, si la marca gala se embarca en este nuevo proyecto, el objetivo es continuar. Y Taramasso lo confirmó: "No es ningún secreto, nuestra intención es seguir en MotoGP. Ya estamos hablando de ello con Dorna, y el objetivo es ampliar el contrato a final de temporada", finalizó.

Cabe recordar que la mayoría de los pilotos no mostraron las mejores sensaciones sobre esta goma, diciendo que de primeras no les había gustado, aunque varios reconocieron que había que darle más tiempo que el test de Misano, propiamente dicho. Quien acabó entusiasmado fue Pecco Bagnaia, que llegó a decir que era de lo mejor que había introducido Michelin en su estancia en la clase de las motos pesadas.