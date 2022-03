Martín: "Estoy confiado, pero no preparado para ganar"

Cargar el reproductor de audio

Aunque el madrileño siempre está en las quinielas cuando se trata de la lucha por la pole, y más en este circuito, la verdad es que no deja de sorprender la facilidad de Jorge Martín para completar una vuelta explosiva y superar a rivales mucho más expertos e históricamente capaces a un giro seco.

Pero Martín, pese a llevar una moto completamente nueva y sin estar totalmente ajustada, logró marcar un tiempo de 1.53.011 que le permitirá salir primero.

“Estoy contento, pero no del todo, no estoy muy confiado para mañana, nos falta agarre y sufro mucho al girar la moto. No me esperaba la pole, aunque sabía que tenía potencial, he encontrado una buena rueda con Pol Espargaró, he mejorado con la segunda goma, con la primera tuve un susto. Tengo que asimilarlo porque no falta ritmo, pero mañana intentaremos estar ahí", dijo Martín solo bajarse de la moto.

Ya en el parque cerrado, asimilada la pole, Martín se mostró un poco más optimista de cara a la carrera, aunque sin darse muchas opciones.

“Estoy confiado para mañana, pero no preparado para ganar, me gustaría tener algo más para ir más tranquilo en las últimas vueltas. Será importante decidir bien la goma (trasera), me siento bien con la blanda y la media, con las dos voy bien, pero las Suzuki han dado un gran paso, también Marc Márquez y Enea Bastianini, me gustaría dar un pasito más para no ir tan al límite”, explicó.

Además de a una vuelta, el español se ve fuerte de ritmo para la carrera.

“En ritmo voy más cómodo, tengo más experiencia y se cómo gestionar las ruedas, veremos la dinámica de la carrera, al principio aquí hay que gestionar bastante las primeras vueltas, todo se decidirá en las últimas cinco o seis”, pronosticó.

“Creo que seremos cinco o seis pilotos que vamos a llegar delante al final, será clave ver el consumo de gasolina y de las gomas”.

Sobre esa decisión de los neumáticos, Martín no quiso dar pistas.

“No tengo claros los neumáticos todavía que voy a llevar, los dos compuestos van bien, con la blanda aguantas 15 vueltas, la media es más estable, pero es menos rápida, hay que ver con cuál llegaremos mejor al final de la carrera”, zanjó el de San Sebastian de los Reyes.