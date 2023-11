Rins: "Aún no piloto de forma natural"

Alex Rins volvió este viernes a los circuitos. El piloto barcelonés ha visto marcada su temporada por la fractura de tibia y peroné que sufrió en su pierna derecha durante la carrera al sprint del Gran Premio de Italia: estuvo de baja hasta Japón, aunque tuvo que parar de nuevo en Australia para volver a operarse. Sin embargo, tras recibir el 'apto' de los médicos, el piloto español pudo estar en el GP de Valencia para despedirse del LCR Honda, antes de poner rumbo a Yamaha.

El catalán fue 19º en las dos sesiones de entrenamientos libres disputadas en el Circuito Ricardo Tormo. Tras coger sensaciones en la FP1 apretó un poco más en la Práctica vespertina, sufriendo una caída en los primeros instantes del entreno, afortunadamente sin mayores consecuencias físicas más allá de un pequeño dolor. Finalizó con un crono de 1:30.464, a 1.3 segundos del mejor registro, marcado por Maverick Viñales.

Tras estos primeros entrenamientos, Rins comentó ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com, cómo se había encontrado físicamente y cuáles habían sido sus primeras sensaciones tras volver a su Honda.

"La pierna va bien, aunque aún duele", empezó diciendo. "Y, en la caída, el primer golpe me dolió pero después, con el paso de las vueltas, lo fui controlando. Aún no puedo pilotar de forma natural, voy forzado. He mejorado mucho mis sensaciones respecto de Australia. Pero cuando ruedo al lado de los demás, me doy cuenta de que ellos están muy rodados. Me es muy complicado encontrar los puntos de frenada, de aceleración. Pero es normal porque llego de estar un mes parado".

El catalán confirmó que pudo probar la evolución del chasis de HRC, que no pudo probar durante el año como quería por las lesiones tras las primeras reticencias de la casa del ala dorada: "El plan inicial era rodar con el carenado estándar, porque tampoco tenía la velocidad como para sacar conclusiones. Pero, después del primer ensayo libre me he visto con ganas de probarlo. Y sí que he notado un poco la diferencia".

Sobre por qué se cayó, Rins detalló que le resultó algo extraño, sobre todo porque el nuevo asfalto de Cheste sí pareció funcionar: "Es difícil de entender por qué ha habido tantas caídas, porque se ha batido el récord de la pista. Hemos analizado mi caída, y la línea de trazada es muy similar. Además, ha habido caídas con todos los tipos de compuestos".

"El circuito tiene mucho agarre, pero está sucio. Si te sales de la trazada notas que el tren delantero se cierra", remachó el #42 sobre el estado de la pista tras el reasfaltado, avisando de que puede no ser un buen negocio salirse de la línea ideal.