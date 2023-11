Rins, 'apto' en Valencia: "Me siento más o menos mejor que antes"

Muchos pilotos han sufrido con las lesiones en esta temporada 2023 de MotoGP, aunque pocos lo han hecho tanto como Alex Rins. El piloto barcelonés se fracturó la tibia y el peroné de la pierna derecha en una caída en la sprint de Mugello, estuvo ausente hasta Japón, donde intentó volver de forma fallida, y acto seguido logró disputar el GP de Indonesia.

Pero todo se le complicó en Australia, donde tuvo que volver a parar antes de que se completara el fin de semana para someterse a una nueva operación por una pequeña hernia descubierta en su pierna. El catalán se ha perdido las citas siguientes, pero podrá estar en el fin de fiesta de la presente campaña y disputar el GP de Valencia, tras recibir este jueves el 'apto' del equipo médico del Mundial.

Así, Rins podrá recuperar sensaciones y despedirse de su equipo de este año, el LCR, antes de poner rumbo a Yamaha, cuya moto podrá probar si no pasa nada extraño el martes, en el test de postemporada.

El #42 reapareció ante los medios en la rueda de prensa oficial de pilotos del último gran premio del año, y detalló qué pasó tras Phillip Island: "Después del GP en Australia, hicimos una radiografía en Melbourne el sábado por la mañana porque sentía mucho dolor muscular en la pierna. Parecía que tenía una hernia, así que volamos directamente a Madrid para hacer una operación y mejorar este dolor. Me operaron por la mañana y por la noche salí del hospital. Los médicos hicieron un trabajo fantástico. Me fui andando a casa porque el dolor mejoró inmediatamente".

El piloto español reconoció verse mucho mejor y lamentó volver justo para la última cita de 2023: "El último mes he estado trabajando todo lo posible en casa para estar aquí en Valencia. Es una pena que sea la última carrera porque ahora me siento más o menos mejor que antes. De todas formas, tenemos este fin de semana para disfrutar y pilotar, y para despedirnos del LCR. Es un equipo increíble, hemos tenido una temporada muy difícil con las lesiones, pero hicimos un gran resultado en Austin al conseguir la victoria, así que me gustaría simplemente disfrutar del último GP."

Al ser cuestionado sobre si ha logrado pilotar sin dolor, Rins declaró que se encontró bien en unas pruebas privadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya: "Piloté la moto de serie en Montmeló. Fue bastante agradable. En Montmeló es curva de derechas, luego a izquierda y luego la larga curva de derechas y no tuve ningún dolor. Tenemos que recordar que es una moto de serie y no una MotoGP, la potencia y los frenos no son los mismos, pero fue una gran prueba".



"Para estar al 100%, no era una fractura normal. No era una fractura limpia. Así que para estar al 100%, me dijeron que necesitaba entre nueve y diez meses para recuperarlo todo, pero ahora estamos en buena forma. El dolor es muy bajo durante el día. Camino perfectamente. Creo que el siguiente paso es subirme a la moto, tengo más músculo en la pierna que antes, así que creo que todo va a ir bien", continuó.



Finalmente, Rins explicó sus sensaciones de cara a la primera salida a pista con Yamaha del próximo martes: "Estoy deseando que llegue. Es un gran reto. Será difícil, pero ya lo hice el año pasado. No fue fácil porque cambias todo, tu equipo, tu grupo, tu jefe de equipo. No será fácil, pero seguro, quiero decir mañana y el viernes, tenemos tres días para rodar en Valencia sobre asfalto nuevo, así que vamos a disfrutar", finalizó.