Raúl Fernández se culpabiliza en Assen: "Fui un idiota"

Se las prometía felices Raúl Fernández en la carrera del domingo del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP. El piloto madrileño estaba cuadrando en Assen una de sus mejores pruebas en la categoría reina, si no la mejor, cuando a 17 vueltas del final, y antes de que terminara de convertirse en una carrera de eliminación, luchaba por entrar en el Top 10.

Sin embargo, el español cometió un error que le hizo perder bastante tiempo y que le relegó a la última posición. El piloto del RNF Aprilia pudo seguir, aunque en meta tuvo que conformarse con la duodécima posición. Aunque al menos pudo coger puntos, ayudado porque únicamente acabaron 14 pilotos, no acabó nada contento con su actuación.

Y es que Fernández sintió que el exceso de ganas al verse cerca de un gran resultado le jugaron una mala pasada, privando al equipo de sentenciar una buena carrera, que también se torció en el lado del box de Oliveira, ya que tuvo que abandonar.

Al término de la carrera, el joven de 23 años se despachó frustrado contra sí mismo en un encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Fui un idiota", arrancó sin rodeos Fernández. "Hoy me sentía muy bien con la moto. Fui idiota porque ayer estábamos trabajando en la electrónica y cometí un error en la curva 11. Perdí mi carrera ahí. Creo que a veces soy demasiado ambicioso y hoy, cuando vi que estábamos cogiendo al grupo delantero, con Luca Marini, Alex Márquez, Takaaki Nakagami y Miguel Oliveira dije, 'hoy es el día', y en ese momento cometí un error".

"No choqué, pero me fui largo y perdí unos 15 o 20 segundos. Luego he intentado remontar para acumular más experiencia e información sobre la moto. Quiero pedir disculpas al equipo y a Aprilia. Estoy contento porque en las últimas tres carreras hemos visto que estamos llegando, pero a veces necesito estar más calmado. Ahora tenemos un parón de verano, tomaré aire e intentaré volver más fuerte", continuó.

El español siguió martirizándose y se emplazó a moldear el tema mental: "Ahora, es momento para trabajar más en estar tranquilo, porque si no mi potencial no llegará. Creo que por estos errores estúpidos al final no conseguimos buenos resultados. Podría haber peleado por el Top 6 o por el Top 7 si no los cometiera. Tengo que pensar más en ello", finalizó.