Binder: "Termino el fin de semana con cara de idiota"

El surafricano se ha convertido en uno de los pilotos que mejor arranca, gracias al sistema que ha cuadrado la marca de las motos austríacas y que el resto de fabricantes intentan replicar, por ahora sin éxito.

Eso le llevó este domingo a comandar la prueba desde la quinta posición que ocupó en la parrilla, hasta que Pecco Bagnaia se hizo con la batuta en el tercer giro. A partir de entonces, Binder trató de retener a Marco Bezzecchi, que llegó por detrás y que finalmente le superó a falta de diez vueltas para la conclusión. En las dos últimas, sin embargo, el #33 sufrió el asedio de Aleix Espargaró, a su vez achuchado por Jorge Martín, y ese barullo hizo que Binder se centrara en cerrar huecos, consciente de que tanto Bagnaia y Bezzecchi eran totalmente inalcanzables.

Así fue la carrera de MotoGP del GP de Países Bajos 2023: Bagnaia toma el control de Assen con su cuarto triunfo del curso

Al afrontar una de las variantes de la Catedral, Binder traspasó los límites del asfalto y pisó la zona pintada en verde, exactamente la misma falta que le llevó a perder el podio el sábado, en la sprint, en aquella ocasión por acumulación (lo hizo tres veces). Esta vez, al tratarse del último giro los comisarios le obligaron a perder una posición, circunstancia que le dejó fuera del podio, que pasó a manos de Espargaró.

"Quiero pedir perdón a mi equipo por tirar dos podios. El equipo ha hecho un trabajo fantástico. Las normas son las normas, y fue absurdo volver a hacerlo", se lamentó Binder, que no tuvo la sensación de ir más allá de los límites, por más que la tecnología empleada (sensores) así lo dejó claro.

"Al terminar la carrera vi que Aleix me señalaba el verde y entonces me di cuenta de que me había vuelto a pasar. Miré a la televisión y pensé: ¿Cómo puedo haberlo vuelto a hacer?", añadió el campeón del mundo de Moto3 (2016), quien, a pesar de todo afirmó estar satisfecho con la progresión exhibida desde el viernes: "Empezamos el fin de semana en la mierda y, aunque hemos terminado con cara de idiotas, hemos demostrado velocidad".

Colocado el cuarto en la tabla general, a 80 puntos del líder (Bagnaia), Binder es el único de entre los siete primeros clasificados del Mundial que no conduce una Ducati. "Creo que esta es la mejor moto de la temporada. Hemos sido rápidos en cada uno de los grandes premios; yo o Jack. Aunque está claro que tenemos algunos problemas que aún tenemos que resolver", remachó el mejor colocado de entre los corredores del equipo austriaco.