Quartararo: "Me divertí más en cuatro vueltas hoy que en todas las sprints"

Fabio Quartararo no estuvo entre los pilotos que finalizaron la última carrera al sprint de la temporada 2023, pero al menos se llevó una alegría. Siendo el único abandono de la jornada, el piloto de Yamaha se fue al suelo en la quinta vuelta cuando atacaba a Pecco Bagnaia por la quinta plaza. Fue un riesgo que estaba dispuesto a correr.

"Aunque [la carrera] no duró mucho, disfruté mucho", dijo un sonriente Quartararo a Canal+ Francia. "Lo intenté todo. Vi la posibilidad de luchar quizás por el podio, así que me dije que era mejor hacer podio que rodar en 15ª posición, que es donde empecé".

"Piloté [forzando], ¡desde la primera vuelta!", admitió a los medios reunidos en Valencia, entre los que estaba Motorsport.com. "No voy a decir que esperaba caerme antes, pero iba al límite desde la primera vuelta. La sprint siempre es así, pero nunca me había encontrado en la situación de salir 15º y luego sexto después de una vuelta. Tenía la sensación de ser mucho más rápido que Pecco. Decidí adelantarle y estaba claro que era muy difícil".

Su ataque al líder del Mundial, para quien cada punto cuenta de cara al campeonato, que se decidirá mañana, también es 100% responsabilidad del 'Diablo': "No tuve que calcular. Me da igual, como en Qatar cuando adelanté a Martín. Busco lo mejor para mí y eso es lo que he hecho hoy. Después, estaba muy cerca del límite, perdía tanto en aceleración que he tenido que intentar algo un poco más arriesgado, y por desgracia no ha salido bien, pero creo que hemos hecho una muy buena carrera."

Las dos caídas que sufrió este sábado, una en el entrenamiento matinal y otra por la tarde, no parecen haberle dejado huella, aunque el galo ya venía tocado físicamente: "Sólo he dormido cuatro horas, con 39,5 °C de fiebre toda la noche", reveló.

A pesar de eso, el de Niza se preparará para la última carrera con la esperanza de redondear esta temporada con un buen resultado. Para ello, le gustaría repetir la buena salida que le llevó a la octava posición al final de la primera vuelta y luego a la cabeza del pelotón, pero su 15ª posición en parrilla puede no ayudarle mucho.

"Es sobre todo la salida... No sé si podré volver a hacer una salida así, ¡porque creo que fue la mejor salida de mi carrera! Pero podemos estar satisfechos con esta mini carrera que hemos hecho, sólo estas pocas vueltas, porque creo que hemos demostrado nuestro potencial una vez más. El único problema es la clasificación, pero sabemos que si entramos en las dos primeras filas, podemos luchar por la victoria y el podio", explicó.

"Me divertí más durante esas cuatro primeras vueltas que durante todos los sprint de este año. He disfrutado mucho porque he salido muy bien y me he sentido bien", siguió sobre su carrera. "Creo que teníamos ritmo para estar entre los cinco primeros, o incluso un poco mejor".

"Creo que hoy he pilotado muy bien", subrayó el #20, satisfecho de haber extraído el máximo posible de lo que su moto podía ofrecer. "Aunque estaba luchando con Marco Bezzecchi detrás y con Pecco delante, siempre he luchado duro. Aunque no lucho por la victoria, [...] nadie puede decir que no lucho, sea cual sea la posición".

Tras su caída en carrera, Fabio Quartararo vio como Álex Márquez recuperaba la novena plaza del campeonato, empatado a puntos. Tendrán que luchar el domingo, sin perder de vista la amenaza de Jack Miller, a cuatro unidades de ellos.