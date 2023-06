Quartararo: "No puedes esperar nada cuando haces este tipo de carreras"

Ver sufrir a Fabio Quartararo con su Yamaha ha dejado de ser, para su desgracia, una novedad. El piloto francés reconoció antes del parón primaveral que estaba viviendo su peor momento con la marca de Iwata, incapaz de encontrar algo que le hiciera recuperar las sensaciones de antaño. Tanto fue así que en Le Mans prefirió volver al 'setting' que tenía en 2021, el año en el que se proclamó campeón del mundo. Pero el cambio, a priori, no se ha notado en Mugello.

El #20 vivió un complicado Gran Premio de Italia en el que pudo puntuar a duras penas. No lo hizo el sábado en la carrera al sprint por apenas 27 milésimas, al ser décimo justo por detrás de Enea Bastianini, que volvía de lesión. Y sí lo hizo este domingo en la carrera principal, aunque finalizó undécimo y por detrás de su compañero de equipo, Franco Morbidelli, algo que el italiano ya había conseguido este año en Argentina.

Así fue la carrera del GP de Italia 2023 de MotoGP: Bagnaia logra otro pleno en Mugello con un incontestable doblete; caída de Márquez

Así, y a pesar de que quiere mantener la calma, Quartararo volvió a mostrarse frustrado por la falta de rendimiento de la moto, y de las sensaciones que no es capaz de encontrar. El galo achacó a una mala elección de neumáticos una actuación peor de la que esperaba, algo que no le ocurrió a su compañero de garaje.

"No me sentí bien con el medio, pero Michelin me dijo que el blando no aguantaría", dijo Morbidelli a varios medios tras la carrera, entre los que estaba Motorsport.com. "Morbidelli llevó el blando, que creo que fue la buena decisión. Esperaba mucha mejor sensación con la goma trasera blanda", añadió.

Quartararo alegó además que no termina de ir hacia delante en ningún sentido con la moto, y destacó un curioso dato para ilustrarlo: "Damos un paso adelante y uno atrás. Lo que está claro es que el tiempo que hice en 2021 fue mejor que el de este año".

Además, el francés no se siente más confiado de cara a la próxima carrera, el Gran Premio de Alemania de la semana que viene, segunda parada del triplete: "No puedes esperar nada cuando haces este tipo de carreras. Nos falta giro, y en Sachsenring hay mucha curva que se enrosca", finalizó.