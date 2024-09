Quartararo: "He tardado más de 5 vueltas en calentar la goma trasera, casi tengo una volada"

Fabio Quartararo sacó un buen resultado en la carrera larga del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, a pesar de que su inicio de carrera apuntaba a lo contrario. El francés avisó el sábado de que la prueba principal en Lombok podía hacérsele cuesta arriba, debido a lo que le cuesta a la M1 calentar los neumáticos. Y así fue.

La goma media trasera fue la elección mayoritaria de la parrilla de la categoría reina en Mandalika, y en efecto a la Yamaha le costó horrores ponerla en temperatura. Eso fue lo que le costó al 'Diablo' un mal comienzo de prueba y el hecho de perder varias posiciones, ya que tardó más de 5 vueltas en encontrar la franja de grados adecuada para hacer funcionar el compuesto. Sin embargo, Quartararo se aprovechó de que fue una carrera de eliminación, en la que acabaron solamente 12 pilotos, para finalizar séptimo, con lo que salvó la papeleta.

Tras la carrera, el #20 explicó lo que pasó al principio, donde sufrió un cúmulo de infortunios: "Al principio de carrera no ha pasado nada, sólo que llevamos todo el fin de semana sin poder calentar la goma trasera. He tardado más de 5 vueltas en calentarla. Casi tengo una buena volada en la curva 7. He tenido que ir recto, cortar la curva durante más de un segundo para que no me sancionaran con una Long Lap Penalty, he perdido cuatro posiciones y ya está".

"Sabíamos que con el neumático medio, las primeras vueltas iban a ser duras. Pero después el ritmo ha sido bueno, así que nos quedamos con eso", siguió, tratando de ver el lado positivo a un fin de semana que no ha sido del todo malo tras la mejora de Misano.

A la hora de hacer balance, Quartararo sin embargo destaca que hay cosas que solucionar, sobre todo cosas que los de Iwata aún no entienden, como el tema de los neumáticos: "No ha sido un fin de semana del que saque muchas conclusiones. He ido rápido, he podido disfrutar realmente encima de la moto, pero hay cosas sobre las que aún no sabemos el por qué, y eso es preocupante. Sobre todo, por qué no calentamos las gomas. La verdad, me cuesta entenderlo un poquito", finalizó.