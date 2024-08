Pol Espargaró: "No nos habían pasado estos problemas en 300 vueltas de test"

No fue el viernes deseado para Pol Espargaró y para KTM en Austria. El piloto español se encuentra en el Red Bull Ring cumpliendo con uno de sus wildcards, que en casa de los de Mattighofen se antoja importante porque está probando una moto nueva, que puede suponer un paso adelante de cara a lo que resta de temporada y, sobre todo, a 2025.

Varias partes de la nueva RC16 llamaron la atención del público y de los periodistas, sobre todo, un tremendo basculante con forma de sierra. Pero lo cierto es que las pruebas no fueron bien, porque 'Polyccio' sufrió problemas mecánicos en sus dos motos disponibles durante la jornada, lo que le llevó de vuelta al garaje antes de que finalizara la Práctica.

Así, el catalán acabó frustrado por no haber cumplido con el plan previsto y por la mala suerte de haber sufrido fallos, que no quiso especificar, en sus dos unidades. Sin embargo, se mostró comprensivo porque la razón de ser del wildcard no es otra que los problemas pasen ahora, cuando el prototipo se está testando, y no más tarde, cuando esté metido en competición. Pero remarcó que esto no les había pasado durante las pruebas privadas celebradas en esta misma pista.

"Hemos dado muchas vueltas aquí. Sabíamos antes de venir cuál era el ritmo, la vuelta rápida, lo que somos capaces de conseguir... Y que todo se termine así, sin haberlo intentado, es un poco frustrante", empezó diciendo el menor de los Espargaró a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Pero forma parte del proceso de usar una moto nueva. Estamos aquí justamente para eso, para que esos problemas aparezcan antes y no después".

"Dicho eso, creo que hemos tenido demasiada mala suerte. Estos problemas, en 300 vueltas de test no habían pasado, y han pasado aquí, los dos de golpe. Nos han inhibido las dos motos, una en el primer run y otra en el segundo. Para mañana, la situación no es perfecta, porque lucharemos para pasar a la Q2 con dos KTM, con Pedro Acosta y Jack Miller. Así que no me ilusiona, la verdad", siguió, pensando ya en que tendrá un sábado difícil.

"Son problemas muy mecánicos. Es una moto muy nueva, un concepto muy nuevo. Estas cosas tienen que suceder para que los ingenieros rectifiquen antes de tiempo, y se empiecen a hacer todas las motos, en caso de que se elija este prototipo para 2025", continuó.

El piloto de 33 años detalló qué aporta el nuevo basculante, que viene acompañado por novedosas alas y un nuevo escape: "Tiene influencia en la rueda trasera, en todos los ámbitos de la curva: frenada, aceleración, tracción... Sé que otras fábricas han estado probándolo. No les ha funcionado, pero aquí nosotros lo probamos con neumático medio, para distancia de carrera y 'time attack', y fuimos muy rápidos".

"Cuando pruebas muchos motores, como estamos haciendo con Dani Pedrosa, no da tiempo a ajustarlo absolutamente todo. Hay escapes más básicos que se pueden acoplar a cualquier motor, pero su rendimiento no es idílico. El escape nuevo que estamos usando da más potencia, y creo que podemos ser más rápidos que en el test. Está adaptado en freno motor, aceleración... Funciona mejor para este tipo de motor", siguió. "El objetivo de KTM es ser campeones, da igual con qué piloto. Sobre la moto que estamos usando, la información que nos ha llegado del test es que es muy rápida. Yo confío en que esta moto puede ir muy bien".

Por último, Espargaró comentó el desempeño de Pedro Acosta, que no sólo no pasó a la Q1 este viernes, sino que además sufrió tres caídas, igualando las 15 de Marc Márquez en 2024: "Acosta está como un piloto joven, con hambre de victorias, de títulos, de podios... Es lo que le toca a esta edad. No podemos esperar otra cosa, ni esperar que sea un piloto calmado, súper maduro. Comete errores porque es inexperto. Y con este reglamento, el viernes ya tienes que apretar muchísimo. Tienes que encontrar el límite mucho antes que como nos pasaba a nosotros, y eso te obliga a cometer muchos errores. En este caso, con Pedro, si la moto no está al 100 por 100, como no lo está ahora mismo, pues evidentemente se cae más", finalizó.