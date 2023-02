Cargar el reproductor de audio

Pol Espargaró cerró la segunda jornada de test en Sepang como un hombre feliz. El catalán, que regresa a las filas de KTM (esta vez en el Tech3) para la temporada 2023 de MotoGP, logró auparse a la tercera posición en la tabla de tiempos, a solo una décima del mejor clasificado.

Además, fue el más rápido de los cuatro pilotos de Mattighofen que salieron a pista, sacándole medio segundo de ventaja a Brad Binder, punta de lanza del proyecto austriaco.

"En los test también hay días como hoy", declaró Pol, que reconoció haberse visto beneficiado por la lluvia.

"La pena es que no haya llovido en el tercer día, porque habríamos ido más rápido. Si la lluvia hubiese llegado mañana, podríamos haber ido mejor, porque aunque te caigas y destroces la moto no hay tantas consecuencias como si lo haces en el segundo día", añadió con motivo de la meteorología.

Además, no pudo usar el neumático blando extra que tiene en su haber, al no haberlo gastado la primera jornada, así que el miércoles podrá disfrutar de un compuesto blando más que sus rivales.

KTM volvió a ser una de las fábricas más destacadas a la hora de introducir novedades en su montura, y a lo largo del segundo día probaron diferentes carenados.

"Hay mucho trabajo en el apartado aerodinámico", explicó el de Granollers. "Los carenados deben ayudarte a tener carga aerodinámica cuando aceleras y a poder girar la moto; y si giras mejor, puedes levantar antes la moto y acelerar mejor".

"Los que hemos probado nos ayudan en algunos aspectos, pero tienen otras desventajas, o a lo mejor no le resulta cómodo a algún piloto... Cuando pruebas algo, hay otras cosas que cambian y que pueden molestarte".

También comentó que los dos años que estuvo en Honda se están haciendo notar, ya que se desacostumbró a algunas de las particularidades de la RC16.

"Tenemos que trabajar mucho con el cuerpo y con el freno trasero, sobre todo en la última parte de la curva. Es algo a lo que estaba acostumbrado, pero que dejé de hacer estos últimos dos años en los que estuve con otro fabricante [Honda]. Tengo que volver a acostumbrarme, porque este tipo de moto hay que forzarla. No es como una Yamaha; tienes que pelearte un poco con ella".

Asimismo, se está teniendo que hacer a la nueva forma de trabajar del box naranja, que "cambió mucho" en las dos últimas campañas. "Desde que yo me fui han entrado nuevos ingenieros, y el trabajo ha cambiado muchísimo".

"Estoy muy sorprendido con todo el material aerodinámico que nos han traído. Y creo que lo más importante aún lo tenían que probar los pilotos oficiales hoy, y nosotros lo tendríamos mañana, pero no sé cómo será con estas condiciones o si se alargará a Portimao. Es donde los equipos están invirtiendo más".

Lejos de centrarse en su posición en la tabla, Pol quiso valorar el registro alcanzado: "Cuando ruedas en 1:58 es que las cosas están yendo bien, y estoy contento con eso. No podemos saber si el resto de pilotos estaba tirando del todo o no, así que no podemos fiarnos demasiado de la tabla de tiempos".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!