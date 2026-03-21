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Bagnaia: "El año pasado, en estas condiciones, meterme en Q2 era misión imposible"

Pecco Bagnaia pasó directo a la Q2 de MotoGP en el arranque del Gran Premio de Brasil, sacando a relucir mejores sensaciones que las que podía tener en 2025.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pecco Bagnaia hizo los deberes este viernes, en el retorno del Gran Premio de Brasil al calendario del Mundial de MotoGP. El viernes fue complicado para los pilotos de la categoría reina, por la lluvia que está afectando a la zona durante toda la semana, y que tras caer toda la madrugada obligó a retrasar los Libres 1 en Goiania, donde también hizo acto de presencia.

Así acabó el viernes en Brasil:

Por la tarde, el deseo unánime de pilotos y equipos era poder disfrutar de rodaje en seco en la pista, para comprenderla y, entre otras cosas, para probar las tres especificaciones de neumáticos llevadas por Michelin. Pero les duró media hora, porque el líquido elemento volvió a aparecer. Sin embargo, el corredor de Ducati fue uno de los que pudo marcar un tiempo lo suficientemente competitivo como para asegurar el pase a la Q2, al terminar noveno con un 1:21.967, justo por detrás de Fermín Aldeguer y a 7 décimas del mejor registro, de Johann Zarco.

Si bien es cierto que el crono tampoco es para tirar cohetes, el tricampeón del mundo de motociclismo lo analizó en tono positivo, al comparar su situación con la de 2025, cuando lo pasaba mucho peor en las mismas condiciones.

"Me lo pasé muy bien, porque el circuito es muy divertido. Hay mucho agarre, dadas las circunstancias, y la moto me transmite lo adecuado. En estas condiciones, el año pasado lo pasaba muy mal. Tracé muy lento las curvas 9 y 10, y allí perdí mucho tiempo. Pero, al margen de eso, estoy contento", empezó relatando el turinés.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"El año pasado, meterme en Q2 en estas condiciones era una misión imposible", incidió después Bagnaia, antes de recordar el sustazo con el que empezó la jornada, afortunadamente para él sin consecuencias. "En 2025 no podía entender qué me pedía la moto. En la vuelta de salida casi me voy al suelo, pero entendí inmediatamente qué pasaba". 

Cabe recordar que la mejoría de sensaciones de Bagnaia ya se dio en la pretemporada, pero luego, en el primer gran premio del curso, en Buriram, el piamontés se vino abajo, como el resto de Ducati, recordando a su versión del pasado curso, precisamente. "Me siento como en el test de Tailandia, pero luego, en la carrera, todo fue a peor", apuntilló el propio Pecco para finalizar.

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