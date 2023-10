Mir: "Es imposible entrar en Q2 con los Libres 1 que hemos hecho"

Joan Mir volvió a sufrir este viernes en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP. El piloto mallorquín acusó en los Libres 1 un mal planteamiento de Honda con la base de la RC213V para todo el fin de semana, y entendió que eso le perjudicó posteriormente de cara a poder pasar directamente a la Q2.

El campeón del mundo de 2020 finalizó 16º la Práctica en Buriram, con un registro de 1:30.295. Así, se quedó a poco menos de medio segundo de Jorge Martín, el más rápido durante toda la jornada, y a apenas una décima de su compañero, Marc Márquez. El #93 se quedó justo a las puertas del corte, 11º, por lo que se entiende lo compacta que está la parrilla en un circuito tan corto como el de Chang.

Así, el fallo de Honda con el 'setting' inicial resulta más difícil de sobrellevar, en un formato de fin de semana como el actual, donde apenas hay espacio para las pruebas. El español señaló varios aspectos en los que sufrió de primeras con la moto del ala dorada y fue tajante.

"Sinceramente, creo que es imposible entrar en la Q2 con los Libres 1 que hemos hecho", comenzó diciendo Mir. "Hemos empezado con una base que no estaba funcionando, sobre todo en la electrónica, y tampoco en la geometría, no funcionaba para esta pista".

"Luego, dimos algunos pasos adelante. Y algunos de los pasos que queríamos dar hacia delante los dimos hacia atrás. Al final, en las dos últimas tandas teníamos una moto más o menos para intentar empujar, y estamos a cuatro décimas. Y no está mal, con todo lo que hemos sufrido", siguió el #36 posteriormente.

Mir también destacó la diferencia de pérdida a una vuelta y en ritmo de carrera: "Perdemos siempre en las mismas partes. En la aceleración, si la electrónica no es perfecta sufrimos mucho más... Perdemos una décima por sector, que no es tanto. Pero eso es en vuelta rápida. Luego, en términos de ritmo, es otra historia".

"Deslizamos mucho, necesitamos una electrónica que nos permita ser precisos, en la que el control de tracción funcione bien para maximizar la aceleración. Ahora mismo perdemos mucho. Si la electrónica no funciona, y no tenemos ese agarre mecánico, no te 'mueves'. Simplemente, no te mueves", dijo para finalizar, comentando las conocidas carencias de la moto japonesa.