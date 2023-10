Mir: "A 15 vueltas del final, adelantar al límite para mí no tiene sentido"

Joan Mir volvió a terminar antes de tiempo una carrera en lo que va de temporada 2023 de MotoGP. El campeón del mundo de 2020 acabó en el suelo mediada la prueba larga del Gran Premio de Australia, siendo además la primera caída de la misma, que hasta entonces estaba siendo de lo más tranquila.

Y es que el mallorquín vio cómo un toque de Luca Marini al intentar adelantarle finalizó con su sábado de forma prematura, ya que eso le sacó de la trazada ideal y provocó que perdiera el tren delantero. El Panel de Comisarios del Mundial investigó la acción, pero pronto desestimaron tomar cualquier acción contra el corredor italiano.

Al término de la jornada, Mir explicó lo que pasó y remarcó que se sentía "muy decepcionado", ya que esperaba algo más de una carrera en la que confió en los neumáticos medios, a diferencia de su compañero, Marc Márquez, que montó el blando trasero.

"Sinceramente, estoy muy decepcionado hoy", empezó diciendo a varios medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Es duro, porque estaba intentando hacer mi carrera, sin hacer daño a nadie [esto último riéndose y haciendo alguna broma]... Estaba con Enea Bastianini y Maverick Viñales, intentando cuidar los neumáticos. Al final de la carrera se vio que significó mucho [para quienes pudieron cuidarlos]".

"Es lo que estaba haciendo. Luego, Luca Marini intentó adelantarme, me tocó y perdí un poco la trazada, y perdí la parte delantera. Ese es un poco el resumen del día. Salir desde atrás siempre es una historia diferente, es duro porque probablemente no comparto este comportamiento", siguió.

Tras ello, el #36 incidió en que no le gustó la acción del piloto del Mooney VR46 por el estilo de pilotaje que supuso: "No comparto este estilo de estar 12º o 13º peleando como si fuera la última vuelta y por el podio. En la última vuelta, por el podio, tocamos a todos, no tenemos ningún problema. Pero a 15 vueltas del final adelantar de esa manera, en el límite, para mí no tiene sentido. Y hoy fui una víctima de eso. Veremos mañana, no tengo ninguna esperanza".

Preguntado sobre su comparativa de neumáticos con Márquez, Mir remarcó que su compuesto medio resultó ser competitivo: "Incluso si vas con el medio, tienes el riesgo de que los tiempos caigan mucho. Así que imagina con el blando. Creo que Marc pudo disfrutar un poco al principio con ese neumático. Nuestro ritmo no era muy lejano con el medio, estábamos en 1:29, estaba sorprendido".

Por último, al ser cuestionado sobre si tenía ganas de sprint para el domingo, Joan contestó lo siguiente: "Por un lado, tendremos una oportunidad de terminar de la carrera. Ahora mismo, hacer mañana la sprint puede tener algo positivo. Pero después de lo decepcionado que estoy hoy quiero volver al hotel, descansar, y mañana me levantaré de otra manera. También es verdad que para mí no tendría sentido hacer la sprint al límite. No queremos hacer la sprint porque sí, queremos hacerla si es 100 por 100 segura. Hoy sufrimos con el viento en la curva 1", finalizó.