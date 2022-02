Pirro examina el pasado de Ducati: "Stoner evitó muchos problemas"

Cargar el reproductor de audio

Michele Pirro ha sido piloto de pruebas y reserva de Ducati desde 2013, un papel cada día más importante en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Su historia con la marca italiana se remonta a 2012, cuando Pirro completó su única temporada completa en la categoría reina. Como no pudo encontrar un lugar permanente con un equipo para 2013, Ducati le ofreció el trabajo como piloto de pruebas.

Desde entonces, Michele Pirro ha competido en varias carreras cada año, cuyo mejor resultado fue un cuarto puesto en Valencia 2018. Satisfechos con el trabajo del italiano, el fabricante de Borgo Panigale quiso continuar su idílico contrato, y ahora Pirro está a punto de celebrar su décima temporada con el equipo.

Sin embargo, cuando el piloto probador se unió a Ducati, la marca italiana no tenía ninguna posibilidad contra las potentes Yamaha y Honda. Al amparo de esta situación, el equipo se vio obligado a reestructurarse internamente, con Gigi Dall'Igna como nuevo director general.

Pirro fue testigo de cerca de este proceso de conversión.

"Gigi hizo de Ducati un grupo para que todos den lo mejor de sí y aporten sus ideas. Es un maestro y un genio, dentro y fuera de la pista", reflexiona Pirro en 'GPOne.com'.

La relación entre Pirro y Gigi Dall'Igna no fue la ideal inicialmente, pero el tiempo fue el encargado de arreglar esas diferencias.

"Sí, hubo problemas porque yo quería volver a ser piloto. Pero él me quería como piloto de pruebas. Así que cuando Stoner regresó, pensé que era mi momento".

Esto fue a principios de 2016, y poco después, las ofertas no tardaron en llegar. "Yo también tuve propuestas de otras marcas, pero al final me quedé en la familia Ducati. Creo que el trabajo de desarrollo en Borgo Panigale también se notó y fue comentado por otros fabricantes, así que me quedé con ellos".

"Fue la decisión correcta que Gigi me hiciera probador. Ha aportado mucho al proyecto en los últimos años y se pueden ver los resultados. Desafortunadamente, todavía no hemos ganado el Campeonato Mundial de Pilotos, pero estamos en camino", agregó.

En este proceso, Pirro sitúa a Casey Stoner como un pilar fundamental en la metamorfosis de Ducati, convirtiéndose en campeón del mundo en 2007.

"Casey resolvió los problemas de la moto con su extraordinario talento".

El piloto australiano disfrutó de cuatro interesantes años para su carrera deportiva como protagonista de la fábrica de Borgo Panigale

"Ahora Ducati es una moto para todos. Ganaron 'Pecco', Miller y Martin, pero también Dovizioso, Petrucci y Lorenzo. Zarco y Bastianini también subieron al podio. Ahora la Ducati es una moto muy rápida", concluyó.