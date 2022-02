Dall’Igna: "Los pilotos deben concentrarse, en F1 aún gestionan más cosas"

Cargar el reproductor de audio

Ducati ha presentado este lunes la moto y los pilotos con los que atacará el campeonato del mundo de MotoGP 2022, un reto que se le resiste a la marca de Borgo Panigale desde que lo consiguió, por primera y única vez, en 2007 con Casey Stoner.

Para Gigi Dall’Igna, ingeniero jefe de la escudería y verdadero artífice del cada vez mayor potencial del prototipo italiano, esta es la novena moto que presenta, convencido de que será la mejor y superará a la de 2021 su obra maestra.

La presentación, prevista inicialmente para el 28 de enero y que tuvo que ser pospuesta al dar Jack Miller positivo por covid, se ha llevado a cabo, finalmente, tras los primeros test de pretemporada, celebrados el fin de semana en Sepang y donde ya se pudo ver la nueva maquinaria 2022.

Al final del día, las Ducati oficiales de Pecco Bagnaia y Jack Miller terminaron 6º y 14º, respectivamente, con Jorge Martín, con un prototipo 2022 del equipo Pramac, como mejor clasificado de la marca, tercero absoluto.

"El de Sepang ha sido el primer test del año, en el que había que elegir muchas cosas, mucho material. Así que el foco no estaba en el rendimiento, sino en el trabajo que tenían que hacer los pilotos", ha explicado Dall’Igna en conferencia de prensa telemática.

"El sábado empezamos el desarrollo de la nueva moto y estoy bastante contento. Las cosas podrían ir mejor, pero también peor. Hay algunas áreas en las que tenemos que trabajar un poco más, pero el domingo encontramos algunas soluciones positivas. Creo que el ritmo ya es lo suficientemente bueno, pero el próximo test será crucial, porque será el último de la pretemporada antes del inicio de la temporada", dijo.

La Ducati 2021 acabó siendo, en opinión generalizada, la mejor moto de la parrilla, pero tras dos años de motores congelados, Dall’Igna no tuvo en ningún momento la tentación de no tocar lo que ya funcionaba.

"Como dije a fines del año pasado, me hubiera gustado congelar a Pecco y descongelarlo para el inicio del Mundial de este año, porque en la parte final de 2021 estaba en una forma increíble. Pero bromas aparte, creo que congelar las cosas siempre es un error, porque seguro que todos nuestros competidores habrán dado pasos importantes, quizás unos más que otros, por lo que quedarse quieto nunca es la mejor forma de intentar llevar a casa tus objetivos, siempre debes intentar hacerlo mejor y estimular a todas las personas involucradas en el proyecto a hacer lo mismo para alcanzar un objetivo ciertamente difícil".

El trabajo de los ingenieros italianos se centró en mantener las virtudes de la moto de 2021 y mejorar los puntos menos favorables.

"Ciertamente quedamos satisfechos con el comportamiento general de la moto 2021, aunque hubo algunas deficiencias en términos de rendimiento y en algunas áreas, y se podían notar al mirar las carreras. Por ejemplo, en Assen fue evidente que teníamos algo que mejorar en las curvas de alta velocidad, sobre todo en la inserción, y esta es una de las áreas en las que hemos intentado desarrollar la nueva moto".

Ducati siempre se ha distinguido por la potencia y velocidad punta de sus motos, pero la realidad es que su punto fuerte es la innovación tecnológica con soluciones originales que el resto de competidores han tenido que copiar siguiendo el paso.

"No creo que haya un área más importante que otras. Necesitamos desarrollar la moto en todos los aspectos, desde el chasis hasta la aerodinámica, para llegar al dispositivo de descenso, que se ha convertido en un elemento importante para el rendimiento de la moto. Pero también el motor o la electrónica. Al final, lo fundamental es encontrar un buen compromiso entre todas estas áreas, equilibrando bien todos los aspectos de la moto. Creo que este es el verdadero objetivo de los diseñadores e ingenieros que trabajan en el diseño de las MotoGP".

La 2021, la mejor Ducati de la historia

En ese sentido de compromiso del paquete completo, Dall’Igna admite que la Desmosedici GP 2021 es la mejor hasta el momento.

"Absolutamente, aunque espero que en 2022 podamos mejorarlo", apunta.

Uno de los puntos en los que más ha innovado Ducati es el dispositivo de altura de la moto, introducido en 2018, un sistema que no ha parado de desarrollarse desde entonces, siempre con los técnicos italianos un paso por delante del resto.

"Es difícil hablar de los aspectos técnicos hoy. Esta es un área importante, en la que creo que todas las marcas han trabajado duro durante el invierno para encontrar una mejora. Pero no puedo explicar lo que hemos hecho en nuestra moto este año, al menos hasta que veamos soluciones similares en las otras motos", se guarda el secreto Dall’Igna.

La introducción de nuevos dispositivos que deben ser gestionados por pilotos por medio de levas o botones, ha complicado la vida a los corredores, que ahora deben elegir cuidadosamente cómo y cuando utilizarlos. Esta carga de gestión ha llevado a algunos corredores a poner un punto de atención a la escalada tecnológica.

"Claramente, todos los pilotos deben estar concentrados, pero creo que hay espacio para manejar cosas como esta, porque los pilotos de Fórmula 1 hacen mucho más. Está claro que llevar una moto no es lo mismo que un coche, pero sinceramente, nuestros pilotos no lo detectan. No hemos percibido que tengan ningún problema en la gestión de los distintos sistemas, también porque no es obligatorio usarlos, claramente pierde rendimiento, pero la moto sigue funcionando igual".

Pese a la enorme carga tecnológica que montan cada vez más los prototipos de MotoGP, Dall’Igna ve margen de crecimiento.

"En lo que tenemos que trabajar es un poco en toda la parte de los controles de la moto, en el lado de la gestión del motor. Creo que todavía tenemos algo de margen allí para hacerlo un poco mejor".

Ducati contará con ocho motos en la parrilla de 2022, si bien no es la primera vez que esto sucede, sí lo es siendo el prototipo de referencia.

"Ducati ya ha tenido ocho motos en la parrilla en el pasado, así que es solo una cuestión de organización. Y creo que tenemos los recursos para hacerlo. No es un problema, al contrario, es importante desde un punto de vista técnico, porque tendremos muchos datos disponibles, así como comentarios de varios pilotos. No solo para desarrollar la moto, sino también para obtener información sobre el nivel de configuración durante los fines de semana de carrera. Los equipos satélites me parecieron bastante felices durante los dos primeros días de test, tanto por las motos como por el apoyo recibido por parte de Ducati. Por eso creo que es algo bueno para nosotros y no un problema".

Lo que sí va a ser un problema para Ducati va a ser la gestión de pilotos este año, ya que Bagnaia está a punto de renovar y se vislumbra como la punta de lanza del proyecto, eso dejará a Jack Miller en una situación incómoda.

"A principios de año no creo que tenga sentido centrarse en un piloto u otro. Creo que es importante ponerlos a todos al mismo nivel y luego ver qué pasa. Una temporada puede ser diferente a la anterior por muchas razones. Un equipo como Ducati no puede darse el lujo de hacer diferencias entre sus pilotos antes de que comience la temporada. Pero incluso durante el año tiene que dar apoyo a todos sus pilotos", fue la respuesta políticamente correcta.

Tampoco será fácil gestionar la guerra de gallitos entre Jorge Martín y Enea Bastianini, ambos postulándose para dar el salto al equipo oficial en 2023.

En ese sentido, Enea ya dijo que su objetivo era ser piloto oficial Ducati y acabar este año entre los cinco primeros.

"Creo que puede acabar el Mundial entre los cinco primeros y lo está demostrando. Tanto en los test de noviembre de Jerez como en los de Sepang ha rodado muy bien, y no solo en la vuelta rápida, porque su ritmo de carrera ha sido muy interesante. Tengamos en cuenta que sus problemas durante todo el año pasado fueron la clasificación y las primeras vueltas de carrera. En la vuelta rápida me parece que ya ha dado un gran paso adelante respecto a 2021. Las primeras vueltas de la carrera lo sabremos en un mes más o menos, pero el objetivo que se ha fijado está ciertamente a su alcance. Pero intentaremos ayudar a todos los pilotos de Ducati a ir rápido".

Aunque la prioridad, lógicamente, es el desarrollo de la GP22, Dall’Igna garantiza que Bastianini, con una GP21 del equipo Gresini, contará con evoluciones.

"Seguramente habrá algunas limitaciones. Por ejemplo, los desarrollos que haremos en el motor nuevo no podrán montarse en su moto. Pero muchas otras cosas que estamos desarrollando en la moto de 2022 también podrían montarse en la de Enea. Dependerá de muchas cosas, pero intentaremos darle todo el desarrollo que se merece", zanjó el ingeniero de Vicenza.

Así es la Ducati MotoGP 2022

