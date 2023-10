Martín: "Tengo ritmo para intentar ganar, espero conseguirlo"

Jorge Martín demostró este sábado en Tailandia que los errores no afectan a su velocidad, ni mucho menos. Tras dominar con solvencia la jornada del viernes en Buriram, el piloto de San Sebastián de los Reyes no dio opción en la sesión de clasificación y consiguió una nueva pole de récord, la cuarta de la temporada, todas ellas conseguidas en los últimos seis grandes premios de MotoGP.

Tras la 'qualy', el piloto español no ocultó su felicidad y celebró la pole a pesar de que le intentaran coger la rueda otros pilotos más lentos. Además, destacó su gran ritmo de carrera, que hace que no piense en otra cosa que en la victoria en las dos carreras de Chang.

"La verdad es que no esperaba ese registro, ya la primera vuelta me ha impresionado. Pero había fallado un pelín, y tenía potencial para mejorar. Hemos salido, había mucho tráfico, y como siempre me ha tocado tirar del carro. Pero me ha dado motivación para intentar romperlo. La goma de delante iba un poco al límite, pero tenía buen agarre trasero y he podido hacer una gran vuelta, sin errores. Creo que tengo ritmo para intentar ganar, espero conseguirlo", dijo Martín.

"En la sprint puedes tirar sin miedo a romper la rueda. Mañana será una carrera más de gestión. Pero creo que la goma aguantará bien tirando 13 vueltas", siguió el madrileño para finalizar.

La segunda posición fue para Luca Marini. El piloto del Mooney VR46 comentó que aún no tiene del todo clara la elección de neumáticos para las carreras: "Nunca es fácil romper un récord, pero al final me he encontrado muy bien con la moto. Al final, cuando voy a trabajar con el blando trasero usado, estoy sufriendo bastante. Para la sprint no tengo muy clara la elección, pero si todos van con la media creo que tengo que ser inteligente. Es muy importante salir muy bien y terminar la primera vuelta en el Top 3".

Y por último, la tercera plaza fue para Aleix Espargaró. El de Aprilia ya apuntaba alto tras los libres, habida cuenta del buen nivel de la moto de Noale en circuitos de bajo agarre, pero reconoció que no entendía muy bien la enorme mejora en Buriram en comparación a la pasada campaña: "Siempre es importante una primera fila, pero en este circuito lo es mucho. Con la temperatura, sabemos lo que pasa con el neumático delantero, así que salir delante es importante. Las Ducati han bajado dos o tres décimas el récord del año pasado. Nosotros, cerca de un segundo nuestro récord".

"Soy una persona bastante realista, pero esta vez me cuesta encontrarle exactamente el por qué de la mejora de 2022 a este año. Es muy importante esta sensación, desde que cambié el basculante en el test de Misano tengo más tracción. He hecho muchos errores en carrera, pero la velocidad la tenemos. Sobre todo de cara al futuro es muy importante", siguió.

Finalmente, el de Granolllers dedicó unas buenas palabras a su amigo Jorge Martín: "Lo de Jorge es increíble, tiene una velocidad y una conducción súper precisas. No batirle, ir con él ya será muy complicado".