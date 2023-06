Márquez: "Después de tres caídas por la mañana tocaba conformarse"

Marc Márquez vivió este sábado su jornada más complicada en Sachsenring, uno de sus principales feudos en el calendario de MotoGP, donde ha ganado hasta en 11 ocasiones. El ocho veces campeón del mundo, sabedor de lo bien que le va la pista, estaba convencido de arriesgar más durante este fin de semana para conseguir un buen resultado, pero se convenció desde temprano que era una mala idea.

Y es que el español añadió a su duro accidente del viernes con Johann Zarco hasta tres caídas más durante la clasificación, una en la Q1 y dos en la Q2, que le dejaron como séptimo clasificado en parrilla. Así, para Márquez quedó claro que con el poco 'feeling' que tiene actualmente con la Honda poco podría hacer en carrera, por lo que optó por no tomar riesgos como por la mañana, cerrando la prueba en la undécima posición.

Una vez que finalizó la manga corta, el leridano reconoció que "tocaba conformarse" después de sus tres accidentes matinales, y más después de haber tenido un par de sustos en los primeros compases de la misma, que terminaron por quitarle la idea de ir al límite.

Así explicó cómo se resignó: "Después de tres caídas por la mañana... pues tocaba [conformarse]. He salido convencido, pero sí que esta mañana en caliente, en clasificación, empujas, e intentas, y sale el ramalazo, luchas para conseguir... Pero tres caídas para una séptima posición, no compensa. En carrera he salido convencido, [pero] he tenido ya un susto en la primera vuelta, otro en la segunda, he visto que no había, así que cortas gas un poco y terminas la carrera".

Además, al ser preguntado por Jorge Lorenzo en DAZN sobre si había usado el chasis de Kalex, Márquez comentó: "He usado el chasis de principio de año en agua, que lideré al menos un entreno, pero después ya cuando se ha secado no teníamos las dos motos preparadas. Así que he ido con el chasis Kalex, con otra configuración, para intentar probar cosas. Estamos sufriendo, tú sabes lo que es sufrir [a Lorenzo], y sabes que lo intento, pero cuando te caes tantas veces la confianza resta".

Caída de Marc Márquez en la Q2

El #93 continuó después su alegato sobre por qué no arriesgó este sábado: "Arriesgando al máximo un octavo puesto quizá habría sido posible. Arriesgar para estar en el podio compensa. Hacerlo para ser 8º, 9º o 10º... Ahí es donde toca conservar un poco. Sigo siendo optimista y positivo, y a ver si mañana podemos sacar algo en esos 10 minutos [del Warm Up] y al menos no sufrir tanto en carrera".

"Iba concienciado. El jueves dije que aquí arriesgaríamos y en Assen ya conservaríamos un poco más. Salí arriesgando, ya habéis visto todas las caídas y sustos que he tenido, en la clasificación, pero es ahí donde tienes que poner la balanza. Si estás luchando por podios, te puedes dejar llevar un poco. Si es más atrás, es mucho más fácil dar un pasito atrás", continuó.

Finalmente, el catalán se reafirmó en su filosofía de seguir siendo positivo aunque las cosas no le salgan, sobre todo para mantener a flote al equipo: "Poco a poco, y a seguir trabajando con el equipo y con Honda, y a esperar que lleguen cositas. A ver si poco a poco le podemos dar la vuelta a la situación. Ya no es cuestión de caerse o no, el pobre Joan Mir se cayó cuatro veces en Jerez, yendo el 15º. Tenemos que trabajar todos en equipo. Ahora estamos en un momento difícil, pero alguien tiene que tirar. Si el piloto está derrotado, todo el equipo se derrota".