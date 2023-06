Martín: "Me sentía más fuerte para la carrera larga"

Tras los entrenamientos libres del viernes, Jorge Martín se vio tan fuerte que reconoció que ya pensaba en él ganando en Sachsenring... pero no la sprint, sino el domingo, en la carrera larga del Gran Premio de Alemania. Sin embargo, el piloto madrileño adelantó sus planes y ganó la carrera corta del sábado llevando a cabo una fantástica exhibición, de las más fuertes que se han visto en la temporada 2023 de MotoGP.

Y es que el del Pramac tuvo sustos, se vio obligado a sacar los codos porque no pudo salir en primera fila... Pero acabó imponiendo su ritmo y, tras una fantástica doble pasada sobre Jack Miller y Pecco Bagnaia para ponerse primero, acabó marchándose para vencer por casi dos segundos y medio al líder del Mundial, que ahora persigue, ya que es segundo de la general por delante de Marco Bezzecchi, a 21 puntos.

Así fue la sprint del GP de Alemania 2023 de MotoGP: Martín arrolla a Bagnaia en la sprint; Márquez naufraga en casa

Así, tras la manga corta el español mostró su felicidad por vencer en una carrera que sabía que podía dominar, aunque para ello reconoció que no le quedó otra que ser agresivo.

De esta forma lo explicó el de San Sebastián de los Reyes en declaraciones a DAZN: "Ha sido una carrera bonita, sabía que podía luchar por la victoria. Sin la bandera amarilla tenía la pole, he salido sexto y había mucho caos, pilotos agresivos, pero yo también lo he sido y necesitaba pasar porque tenía más. He pasado a dos pilotos a la vez, he tenido un susto... Ha sido una batalla bonita pero me he podido escapar y luego mantener para llegar a salvo a la meta".

Además, Martín explicó su sufrimiento con la goma blanda trasera, con la que salió a carrera, mientras que delante eligió la dura: "Ha sido complicado, he rodado mucho con la media de atrás y con la blanda no iba bien, pero he salido con ella y he tenido algunos sustos. Ahora tengo más control sobre el tren delantero y se donde está el limite, y eso es muy importante".

Por otra parte, al ser preguntado por Jorge Lorenzo sobre qué había aprendido el Martín de 2023, el #89 explicó su nuevo enfoque al respecto de qué había cambiado: "Mucho la experiencia, y saber estar calmado, cuando las cosas no iban bien me ponía nervioso y me enfadaba con el equipo, y ahora he aprendido a mantener la calma y trabajar en positivo".

Por último, Martín empezó a pensar ya en la carrera larga del domingo: "Me sentía más fuerte para la carrera larga que para la sprint, he trabajado mucho con la goma media que es la de la carrera, veremos la salida porque salgo sexto y no será fácil, pero poco a poco debo avanzar para llegar delante", finalizó.

Te podría interesar: La parrilla de salida del GP de Alemania de MotoGP: filas y posiciones