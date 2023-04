Bezzecchi, con el enfoque de "mantener los pies en el suelo" en Austin

Cargar el reproductor de audio

Marco Bezzecchi está de estreno en Austin. El piloto del Mooney VR46 fue el hombre del fin de semana en Termas de Río Hondo después de conseguir su primera victoria en MotoGP y colocarse, además, como líder de la clasificación general de pilotos de la categoría reina. Todo un hito para el joven pupilo de Valentino Rossi que, sin embargo, no quiere que le traicione mentalmente.

En la rueda de prensa oficial que ha abierto el Gran Premio de las Américas, el piloto italiano ha sostenido, como hizo después de Argentina, de que a pesar de su gran situación su ambición es la de mantener los pies en el suelo.

Así expresó en primera instancia su felicidad: "La verdad es que ha sido una semana muy buena, en casa. Fue una gran sensación regresar y ver todo el amor de mi familia, amigos y aficionados. Es algo que no me esperaba, pero fue fantástico. Me siento bien y contento, pero también concentrado. He visto la carrera de Termas más de 20 veces, probablemente. En cuanto tuve tiempo libre o estaba comiendo me la ponía para verla", dijo.

Posteriormente, habló de qué le ha transmitido su entorno tras la victoria, y cuál es su pensamiento: "El mensaje es mantener los pies en el suelo. Mi padre y todo el mundo en el equipo es lo que me ha trasladado, pero también coincide con que es lo que pienso. Creo que es demasiado pronto para pensar en el campeonato, así que no lo estoy haciendo. Simplemente me he dedicado a disfrutar de la victoria. Al final llego aquí como llegué a Argentina, siendo yo mismo y tratando de ser muy rápido", continuó.

Bezzecchi tras vencer en Termas Photo by: Media VR46

Sin embargo, al ser preguntado sobre si arriesgará más en estas primeras carreras de año, el transalpino también fue claro: "Siempre trato de utilizar mi cerebro, así que voy a intentar hacer lo mismo. Pero esta es una parte del campeonato en la que te puedes permitir cometer más riesgos, así que intentaré dar el máximo. Es mejor un punto que nada, pero si hay una parte en la que te puedes permitir el lujo de arriesgar es el comienzo del campeonato. Voy a tratar de mejorar, mi objetivo es hacerlo mejor que en 2022, cuando me caí en los primeros compases", añadió.

Además, Bezzecchi no cree que la ausencia de Marc Márquez y Enea Bastianini por lesión vaya a hacerle las cosas más fáciles al resto de la parrilla. "No, creo que no. Porque al final hay muchísimos pilotos que pueden optar a la victoria y que se muestran muy rápidos, el nivel es increíble. Tanto Márquez como Bastianini son dos pilotos que aquí han sido muy buenos, pero creo que aunque no estén va a ser una carrera muy difícil".

Por otra parte, el italiano también fue preguntado por cómo es luchar con los que comparte una profunda amistad gracias a la 'Academy VR46': "Resulta extraño. Sinceramente, prefiero tener rivales que no sean amigos. Pero con Pecco Bagnaia, con Luca Marini y con Franco Morbidelli... con ellos es distinto. Al final entrenamos juntos y llevamos haciéndolo un montón de años. No sé cómo explicarlo, pero me resulta distinto. Cuando nos bajamos la visera para mí todo el mundo es igual, pero ya sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles y eso le da un punto más picante".

Finalmente, Bezzecchi también defendió el formato al sprint: "Honestamente, a mí me gusta. Es distinto, pero te vas acostumbrando. Se me está haciendo agradable. La carrera al sprint resulta difícil de aprender, porque en comparación a la carrera larga requiere un enfoque distinto, pero también es distinto. La sprint es como llegar al ring de boxeo, pero al final es muy bueno a nivel de espectáculo", dijo para concluir.