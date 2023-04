Pilotos lesionados en MotoGP: ¿quién se pierde el GP de las Américas 2023?

Cargar el reproductor de audio

Las dos primeras carreras de MotoGP han hecho mella en la parrilla. Tanto el Gran Premio de Portugal como el Gran Premio de Argentina que han abierto la temporada 2023 de la categoría reina han dejado bastantes pilotos lesionados, por lo que de cara al Gran Premio de las Américas que se disputa este fin de semana en el circuito de Austin toca hacer recuento de bajas confirmadas y otras posibles.

Bajas confirmadas para el GP de las Américas 2023 de MotoGP

Marc Márquez

El ocho veces campeón del mundo no podrá disputar la tercera carrera de la temporada y sumará su segundo cero consecutivo. Honda confirmó este martes que el español tendrá que seguir recuperándose en casa de la lesión que sufrió en Portugal, en su incidente con Miguel Oliveira y Jorge Martín.

Después de entrar colado, el #93 embistió al portugués. En las pruebas médicas realizadas en Barcelona, se confirmó que Márquez sufrió una fractura en la base del primer metacarpiano del dedo pulgar.

Así, el elegido por el equipo Repsol Honda para sustituirle no es otro que Stefan Bradl. El piloto probador de la marca del ala dorada volverá así a MotoGP, cuyo reglamento deportivo estipula que los equipos están obligados a sustituir a un piloto diez días después de que hayan sufrido una lesión, como es el caso de Marc Márquez. El alemán volará a Austin tras probar en Jerez el nuevo chasis diseñado por Kalex para los japoneses.

Pol Espargaró

El piloto del GasGas Tech3 continuará de baja en Austin tras su dura caída en el circuito de Portimao. El de Granollers sufrió una caída camino de la curva 10 del trazado, estampándose contra unas protecciones donde no había defensas de aire y acusando también la grava de gran tamaño de las escapatorias, que ya en los test dio problemas a Fabio Di Giannantonio, de Gresini. Espargaró sufrió una fractura en la mandíbula, de la que tuvo que ser operado porque se había incrustado en el oído, una contusión pulmonar y una rotura de vértebra.

Tras unos días ingresado en el hospital, Pol Espargaró pudo salir de la UCI y volver a casa, donde continúa recuperándose. Así, su sustituto para Austin será Jonas Folger. El teutón, piloto de pruebas de KTM, vuelve así a MotoGP por primera vez desde 2017, cuando ya pilotó para Tech3 durante la etapa del equipo de Hervé Poncharal con Yamaha.

Enea Bastianini

El nuevo piloto del equipo oficial de Ducati Team también se sumó a la lista de bajas en Portimao, después de que Luca Marini se fuera al suelo cuando iba por su interior mientras ambos trazaban una curva. El de Rimini no pudo evitar a su compañero de fábrica en el Mooney VR46 y sufrió una fractura en la escápula derecha y no pudo disputar ni la sprint ni la carrera principal del Gran Premio de Portugal. Ya en Italia, el transalpino no pasó por quirófano y optó por un tratamiento de descanso y rehabilitación.

Así, este martes el italiano se sometió a nuevas pruebas médicas en Italia para confirmar si viajaba o no a Estados Unidos para correr el GP de las Américas 2023. Y, finalmente, no pudo superarlas y será baja en la tercera cita del año. Aunque aún no se ha confirmado, se espera que los de Borgo Panigale tendrá le sustituyan con Michele Pirro, ya que por reglamento deben presentar a dos pilotos después de que hayan pasado 10 días desde la lesión.

La noticia: Bastianini no supera las pruebas médicas y se pierde el GP de las Américas

Pilotos que no están confirmados aún para el GP de las Américas 2023 de MotoGP

Miguel Oliveira

El portugués del RNF Racing fue el gran perjudicado del error de Marc Márquez en Portimao. Más allá de Jorge Martín, fue Oliveira en su carrera de casa quien recibió el impacto principal del #93 en su pasada de frenada, acabando con el ocho veces campeón del mundo en el suelo. A pesar de que en un inicio el de Pragal solo parecía tener unas contusiones en la pierna derecha, por las que el mismo domingo recibió el 'apto' del equipo médico de MotoGP, en las pruebas posteriores se comprobó que también tenía una lesión en los tendones.

Sin embargo, Oliveira y el equipo creen que podrán disputar el Gran Premio de las Américas sin problemas y ya han viajado a Austin. Eso sí, el jueves tendrá que volver a pasar las pruebas médicas del campeonato para recibir el nuevo visto bueno.

Joan Mir

El Repsol Honda sufrió su segunda baja en Termas de Río Hondo. En la carrera al sprint del GP de Argentina, el piloto mallorquín sufrió un accidente que no mostraron las cámaras de televisión en el que acabó con un traumatismo craneoencefálico y algunos daños en el tobillo. La lesión de la cabeza fue la más importante, provocando no una pérdida de conocimiento, pero sí molestias y dolores asociados a la misma.

De esa forma, Joan Mir ya no pudo correr la carrera principal del domingo. Sin embargo, en el equipo comandado por Alberto Puig sí esperan que pueda correr este fin de semana en Austin con total normalidad.

