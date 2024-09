Bagnaia: "Pitar no es correcto; no me gustó en Mugello, en Misano ni en Barcelona"

Pecco Bagnaia llega a Misano con ganas de 'vendetta'. El piloto italiano no pudo vencer hace dos semanas en su gran premio de casa, ni ante Jorge Martín en la carrera al sprint ni ante Marc Márquez en la prueba larga del domingo. Sin embargo, el fin de semana resultó positivo, ya que cosechó dos segundas posiciones viniendo de lesión y además aprovechó el error del madrileño en la jornada dominical para recortarle buenos puntos en la general del campeonato.

Contando con la cita de este fin de semana, quedan siete, y ese es el número de tantos que le separan del de San Sebastián de los Reyes. Por supuesto, al vigente campeón del mundo le gustaría vencer este finde ante su gente, pero sabe que no será fácil, tanto por el hecho de repetir competición en la pista que lleva el nombre de Marco Simoncelli como por el mal tiempo. La región de Misano ha vivido varias jornadas de alerta naranja de precipitaciones, y aunque se esperan unas condiciones más calmadas, no se descarta lluvia.

"El nivel este fin de semana será más alto, más pilotos estarán fuertes y tendrán el ritmo para estar delante. Será más divertido para todos, pero no será fácil", empezó diciendo Bagnaia, esperando más competencia estos días, antes de referirse al mal tiempo. "Ha llovido muchísimo durante tres días, y sigue lloviendo. La pista no estará sucia, pero no tendrá goma. En estos días [con mal tiempo], tengo que entrenar siempre, pero si fuese un domingo... Me gustaría quedarme no en la cama, en el sofá".

"Lo positivo de repetir gran premio en un mismo circuito es que ya conocemos el desempeño de los neumáticos, la puesta a punto... Podemos realizar pequeños ajustes, pero la base ya está más o menos establecida. Lo peor es que hay una mayor competitividad, que demuestran el resto de rivales. El listón estará más alto, y habrá menos temperatura, así que tendremos menos problemas a nivel de presiones de la goma delantera. Habrá más pelea y una carrera más en grupo", siguió.

Así, el turinés quiere ganar aunque sea más difícil. Sin embargo, no descarta pensar más en el Mundial que en la victoria de carrera si las circunstancias le favorecen, como ocurrió hace dos semanas tras el error de Martín con el cambio de moto: "Este será mi gran premio número 100 en MotoGP, y podría ser también la victoria número 100 de Ducati. Si tenemos la posibilidad de ganar, lo intentaremos, pero tendremos siempre un ojo puesto en el Mundial. Este fin de semana lo intentaré todo igualmente, pero puede cambiar si tengo a Jorge o a Marc delante. Si tengo a Jorge delante, no firmaría el resultado de hace dos semanas. Si Martín está detrás, dependerá".

Algo que volvió a repetirse en Misano hace 14 días fueron los pitos a Marc Márquez por parte de los aficionados italianos. El #1 pidió que esta situación pare por irrespetuosa, recordando que él también la vive en España, y que no es algo exclusivo de su país: "No es correcto. Toda la gente que está aquí lo está por la pasión por este deporte. Y pitar es una clara demostración de poco respeto para lo que ha pasado, para la carrera. Todos estamos aquí dando el máximo. Y no me gustó ni en Mugello ni me ha gustado aquí. No me gustó en Barcelona, cuando gané yo. Son cosas que tienen que mejorar".

"Siempre habrá 'haters', dispuestos a odiar. Leí en algunas entrevistas que esto solamente ocurre en Italia, pero no, a mí también me ha pasado cuando he ganado en Barcelona. Y cuando sabes que has dado el máximo, y la afición que tienes delante te abuchea, es una falta de respeto muy grave. Es algo que ocurre en todos los deportes, sería mejor que hubiese más limpieza en este sentido, y es algo que hay que frenar", añadió.

Precisamente, a Bagnaia le preguntaron sobre la nueva crítica de su maestro, Valentino Rossi, hacia el #93 por lo ocurrido entre ambos en 2015. El pupilo del nueve veces campeón del mundo esquivó la cuestión y no quiso mojarse: "Sinceramente, yo me mantengo fuera de esta situación. Yo no pilotaba en MotoGP en aquellos años, y quiero quedarme fuera de estas cuestiones, porque son algo que verdaderamente a mí no me incumben".

El final de temporada, mientras tanto, se aproxima, y Bagnaia está convencido de que manejará bien la presión: "En comparación a 2023, me encuentro mejor físicamente. Porque en esa parte de la temporada, no estaba en el mejor estado de forma. Pero creo que nuestra experiencia nos ha aportado la motivación de saber funcionar bajo presión. Creo que el campeonato acabará en torno a Valencia, pero dependerá de los resultados. Hay circuitos que son buenos para todos los pilotos de Ducati, así que será importante tratar de hacer un muy buen trabajo". Y en cuanto al estado físico, el turinés se encuentra bien de su incidente con Alex Márquez en Aragón, aunque llevará tiempo: "Estoy un poco mejor, pero cuando se trata de las costillas, hablamos de mucho tiempo de recuperación. Pienso que va a tardar un poco más, pero estoy mejor".

Bagnaia aclaró también sus críticas al nuevo sistema de radio de MotoGP para 2025, tras decir que no lo utilizará porque no le gustó: "Cuando probé el sistema, no estaba a punto. Era algo que me dolía mucho, es un sistema que va al hueso y hacía bastante presión. Si ahora te pones un dedo en la oreja, y lo mantienes, te espera a doler después de muy poco. No se puede decir 'no' sin probarlo, así que lo voy a probar, pero si voy a tener el mismo problema, estaría en contra".

En cuanto al pasado test colectivo, Bagnaia se encontró con una buena base para la GP25, pero eso no se traducirá en mejoras en la GP24: "Las cosas que probamos en el test de Misano son de cara a la temporada que viene. Y fueron positivas, porque han funcionado. Pero será para el año que viene. Aún no están preparadas, y no es posible utilizarlo ya, para este fin de semana. Y no creo que vayan a estar preparadas para lo que resta de año. Así que vamos a continuar compitiendo con la misma moto que antes, básicamente. No hemos tenido ninguna pieza nueva en la moto y vamos a seguir igual. Ya sé que para 2025 tenemos algo muy bueno, como base".

Además, quiso recordar a su reciente amigo fallecido, su compatriota Luca Salvadori: "Hemos perdido a una gran persona, a un amigo. Hablábamos mucho juntos. Siempre ha sido un tipo de lo más amable, todo el mundo le adoraba. Era alguien muy divertido, y un verdadero apasionado del motociclismo. Esa pasión le estaba empujando a probarlo todo. Y eso creo que es algo que nos ha regalado la posibilidad de seguirle, porque nos llevaba con él, en sus vídeos. A mí me ha motivado a seguirle, como aficionado. Era de lo más positivo, y gente así te inspira, y la quieres tener a tu lado. Le vamos a echar mucho de menos. Quiero guardarle en el recuerdo conmigo, siempre".