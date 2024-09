El rival de Luca Salvadori se retira para que sea campeón tras su muerte

La tragedia golpeó al mundo del motociclismo este pasado domingo, debido al fallecimiento de Luca Salvadori. El italiano, ex piloto de MotoE, del Campeonato de Italia de Velocidad (CIV) y de Supersport 600 y Superstock 1000 en WorldSBK, murió a causa de las heridas sufridas en un fuerte accidente en la ronda del IRRC (Campeonato Internacional de Carreras en Carretera) en Frohburg.

Todo el panorama internacional de las dos ruedas se ha volcado con su familia y ha lamentado su pérdida, ya que, más allá del evidente trauma que supone la muerte de un compañero de profesión, el transalpino era alguien muy querido por su labor de divulgación en redes sociales, que le había convertido en un piloto muy popular.

Los gestos hacia él se han sucedido, pero pocos serán más bonitos que el que le han dedicado sus rivales en el National Trophy 1000 de Italia, categoría donde Salvadori comandaba la clasificación general. Y es el equipo con el que estaba luchando, Pistard, y el piloto, Filippo Rovelli, han confirmado que no disputarán las últimas carreras del campeonato como gesto de respeto, y para que Salvadori salga campeón póstumo, a modo de homenaje.

Gianluca Galesi, director del equipo, confirmó la decisión en un comunicado en sus redes: "Todavía no me lo creo. Luca era un gran tipo, bueno, dulce, simpático. Los que, como yo, tuvieron el placer y la suerte de conocerle, saben quién era. Había dicho que quizá no iría [a Frohburg] para salvar la moto, al final fue y no volverá".

"Con Filippo Rovelli, hemos debatido sobre si ir o no a Imola [próxima carrera], y hemos llegado a la conclusión de que, por supuesto, ni siquiera hay que preguntarlo. No estaremos presentes ni en Imola ni en Cervesina para correr. Estaremos allí como equipo, pero sólo para saludar. Queremos asegurarnos de que Luca, aunque ya no esté, desde allí arriba pueda celebrar el título del National Trophy 1000 que persiguió durante tantos años. La única manera de despedirnos de él es no participar en las dos últimas carreras, para que pueda ganar el título que siempre quiso".

Rovelli, por su parte, le dedicó otras palabras de recuerdo: "Luca, nuestros caminos se han cruzado en la pista durante años, pero nunca antes habíamos batallado como en este. Cada carrera ha sido un auténtico mano a mano. Aún nos quedaban dos carreras por delante, dos oportunidades para retarnos una vez más, y seguir creciendo juntos. Pero, para mí, el campeonato termina aquí. No tiene sentido continuar sin ti en la pista, sin tu garra, sin tu talento. Este título es tuyo, Luca, y te lo has ganado con méritos, carrera tras carrera. Me hubiera gustado celebrarlo de otra manera, estrechándote la mano y diciéndote en persona que eras el mejor. Este campeonato es tuyo, y lo será para siempre", finalizó.