Martín: "No sé qué llevan Bagnaia y Miller ni a raíz de qué ha sido el cambio"

Jorge Martín se anotó el cuarto mejor tiempo al final del primer día en Qatar, siendo la Ducati más rápida y remarcando que en este trazado la velocidad le sale de forma natural, no en vano el pasado año, de rookie, logró aquí su primera pole y su primer podio con Pramac.

La luna de miel de Martín con la marca italiana, sin embargo, sufrió este fin de semana el primer contratiempo, al descubrirse que los pilotos del equipo oficial, Pecco Bagnaia y Jack Miller, finalmente han homologado un motor en su GP22 diferente al que utilizarán el resto de pilotos, que han seguido adelante con la última versión del propulsor de Borgo Panigale.

Ese cambio obliga ahora a Ducati a tener dos líneas de desarrollo con las motos de este año, por un lado, las oficiales y, por otro, las motos de Martín, Johann Zarco y Luca Marini, además de los prototipos 2021 de Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi, una división que puede ralentizar el crecimiento de una marca que con ocho motos en parrilla parecía que iba a ser clara dominadora este año.

"Lo que puedo decir es que yo llevo la GP22 y en los test me encontré cómodo con esta moto. Tenemos trabajo por delante, sobre todo en aceleración, pero creo que este motor tiene potencial, por lo que respecta al otro motor (el que han elegido Pecco y Jack), no sé exactamente lo que lleva y no sé a raíz de qué viene ese cambio", explicó Martín este viernes cuando Motorsport.com le preguntó por la situación.

"Lo único es que a nivel de electrónica y de setting ahora vamos en direcciones un poco diferentes, cuando antes podíamos ayudarnos más entre todos nosotros. Pero ahora estamos Zarco, Marini y yo con este motor y vamos a intentar encontrar el camino, seguramente tardaremos un pelín más, pero llegaremos".

En ningún momento de la pretemporada Ducati dio la opción a Martín de elegir con qué motor quería correr este año.

"Nosotros siempre queremos llevar la moto más evolucionada y en este caso es la 2022, nos informaron de lo que iba a pasar, pero al final sabíamos que íbamos a llevar esta moto", dijo, admitiendo que no tuvo otra alternativa.

El escenario que se plantea ahora es algo confuso, ya que ahora hay que ver qué nivel de apoyo ofrece Ducati a los pilotos que no son los del equipo oficial, pese a llevar, sobre el papel, la moto de este año.

"Está claro que Ducati quiere hacer que este motor funcione, y es un punto a favor nuestro que la moto nueva tenga que funcionar bien. Es un motor que es la versión del futuro, la base del año que viene y los próximos tres o cuatro años, seguramente".

Un motor del que se ha hablado maravillas pero que Martín sigue sin acabar de encontrárselas.

"No hemos llegado a encontrar las virtudes del motor 2022 todavía, parece ser que tiene más potencia, pero todavía no hemos sido capaces de trasladarla al suelo. Ese es el mayor potencial del nuevo motor, pero hasta que no podamos utilizar todos los caballos estamos un poco al mismo nivel que con el otro motor", en referencia al híbrido 2021-22 elegido por los pilotos oficiales.