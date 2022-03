Martín: "Mi objetivo este año es ganar tres o cuatro carreras"

Cargar el reproductor de audio

El joven corredor de Pramac-Ducati asombró a todo el mundo el pasado año en su debut en MotoGP, tanto por su espectacular salida en la primera carrera de la temporada, en el Gran Premio de Qatar, como, sobre todo, por su pole y podio en la segunda, celebrada igualmente en el Circuito de Losail.

Un año después, Jorge Martín cuenta con una victoria en su palmarés, además de cuatro podios y otras tantas pole position, una hoja de servicio brillante tras su primer curso en la clase reina.

Con esos antecedentes, el español ha perdido el factor sorpresa y ya nadie le descarta para casi nada en absoluto, y menos este fin de semana en una pista donde el pasado año hizo volar la Ducati del equipo Pramac.

"Las sensaciones ahora mismo para el inicio de la temporada son muy buenas, pero para empezar no hay que creerse nada porque en MotoGP de un día para otro llegas y todo se puede dar la vuelta", advierte el madrileño.

Martín pilotará este año una Ducati GP22 idéntica a la de los pilotos oficiales de la fábrica italiana, con la que tiene contrato directamente.

"Lo más importante, sobre todo, es intentar empezar con buen pie. Tenemos una buena base y espero que funcione en esta pista. Si me encuentro cómodo el objetivo es pelear por la victoria, intentar hacer un buen crono y nada… es pronto para verlo, pero creo que puedo pelear por la victoria y, sobre todo, por estar en el podio".

Objetivos ambiciosos para el corredor español, que se marca estar en cada carrera luchando por el podio, una meta complicada, no solo para él, en un año con tantas carreras y tan buenos pilotos en parrilla.

"Es difícil, obviamente, pero no vamos a ponernos un techo muy bajo, el año pasado ya casi estuvimos ahí, en todas las carreras que acabé estuvimos peleando por el podio o cerca, y las que no es porque tuvimos algún problema. Yo creo que puedo, está claro que el nivel es muy alto y hay cinco o seis pilotos que pueden estar en la lucha por las tres primeras plazas en cada carrera, pero el objetivo es estar en el meollo es un poco el objetivo de este año".

A diferencia de años atrás, los dos últimos campeones de MotoGP no han necesitado ganar muchas carreras para conseguir el título, Motorsport.com le preguntó a Martín cuántas victorias cree que necesitará el campeón 2022 para ganar el título.

"No he hecho el cálculo porque no me considero un candidato al título este año, considero que mi meta debe ser acabar el cuarto o quinto al final de la temporada, y creo que sería un resultado muy bueno. No me lo he parado a pensar, pero creo que mi objetivo ha de ser lograr tres o cuatro victorias este año, sería lo ideal tras hacer un buen año de rookie. Creo que hay tres o cuatro circuitos donde puedo hacerlo y esa es mi motivación", se marca el chico de San Sebastián de los Reyes.