Martín: "Sí me veo ganando el Mundial, creo que el calendario nos va a ir bien"

La cruz del GP de San Marino fue ver al líder del Mundial de MotoGP, Jorge Martín, enfilar la calle de los garajes a cambiar de moto a consecuencia de cuatro gotas de lluvia mal contadas, mientras el resto de pesos pesados del campeonato se mantenían en pista.

"Ya está olvidado", dijo el español este jueves en Misano, donde se repita escenario para un nuevo gran premio. "Pero sí es verdad que tengo muchas ganas de subirme a la moto. Va a ser un fin de semana intenso, con todos muy rápidos y es dónde me siento cómodo, yendo rápido", añadió. "Parece que no va a llover el sábado y el domingo, así que eso ya me permite estar tranquilo de cara a si tengo que entrar o no en la carrera", dijo aún manteniendo el sentido del humor.

Un gran premio al que siguió un test oficial que le permitió desenfocarse del error. "En el test probamos un carenado nuevo, una electrónica nueva, cosas que pueden ir bien para el futuro. Trabajé mucho con el neumático blando, que es algo que me hizo falta en el pasado gran premio y creo que hemos dado un pasito y podría ser un poco más rápido", explicó.

La conclusión tras un fin de semana tan extraño es que Pramac está más unido que nunca en torno a su piloto. "En los malos momentos pueden suceder dos cosas: sufrir, eso siempre, y separarte, porque al final uno se enfada, otro opina y el otro tal; o sufrir y unirte. Creo que esto nos va a unir, entender el por qué de las cosas, nos hará más fuertes, ser mejores y pelear por el Mundial", valoró.

Martín siempre se esconde detrás de un supuesto caparazón de acero en los momentos difíciles y asegura que olvida instantáneamente los errores, como el grave del domingo de San Marino. Sin embargo este jueves en Misano admitió que no era automático.

"No es tan rápido, en los primeros momentos todo es una bomba que explota. Luego vino el test el lunes, vuelves a trabajar juntos y no hay escapatoria. Luego cada uno se va a casa y se va hablando. Aquí, hoy jueves, nos hemos reunido y hemos acabado de analizar y hablarlo todo", explicó antes de admitir que "tenemos un grupo de mensajes con el equipo, siempre me ha gustado para tener contacto y cercanía con el equipo".

Una de las imágenes del GP de San Marino fue, cuando Martín entró a cambiar la moto, su mirada hacia fuera, viendo como el resto de pilotos seguían en pista. Sin embargo, el madrileño no se planteó en ningún momento seguir recto por el pitlane y tratar de remontar con las gomas de seco. "No, al final cuando tomas una decisión debes ir con ella a muerte. No salió bien, es evidente, pero en el momento que entré y miré fue para comprobar que el resto no habían entrado", explicó.

Durante el test, tanto Pecco Bagnaia como Jorge recibieron algunas novedades de Ducati, aunque el español dijo que no tenían porque ser las últimas de la temporada. "No, es más, hay novedades. Faltan seis carreras y pueden llegar cosas, no será mucho pero nadie me ha dicho, al menos a mi personalmente, que ya no llegará nada más. Tenemos un carenado nuevo y piezas que están llegando".

Le preguntaron a Martín si se veía ganando el Mundial. "Sí, me veo ganando el Mundial, soy optimista, me gusta ser positivo. Corro sabiendo que no lo puedo ganar, corro sabiendo que lo puedo ganar también, así que a dar mi cien por cien. Creo que ahora mismo soy el piloto más rápido y que puedo conseguirlo".

Por lo que respecta al calendario que llega por delante, el español también es positivo. "Sigo pensando igual que el año pasado, la parte final nos va bien. Misano era un punto clave, saber si podía ser igual de rápido que el año pasado era importante para mi. Cometí un error el domingo, pero podría haber ganado perfectamente. Será un fin de semana difícil volver aquí, pero luego serán fines de semana con mucha energía, corriendo cada semana sin parar y eso me va muy bien", mantiene intactas sus esperanzas.

Por último, le preguntaron sobre las declaraciones de Valentino Rossi contra Marc Márquez. "Ni las he escuchado, no sabía nada de eso, me ha sorprendido. Estoy fuera de las redes y desconecto todo lo que puedo", dijo.