Martín: "Ha sido difícil mantener la concentración después de la caída de Bagnaia"

Jorge Martín puede irse de Aragón con una sonrisa. Y eso que se quedó con el resquemor de no haber podido por ninguna de las victorias en MotorLand, que fueron para un intratable Marc Márquez, quien rompió una sequía de 1043 días. Lo hizo porque este gran premio tiene fantásticas consecuencias positivas para él de cara al Mundial de MotoGP.

El cero de Pecco Bagnaia tras su accidente con Alex Márquez hace que el madrileño se plante en Misano con 23 puntos de ventaja en la general, casi una carrera dominical. Así, Martín mantuvo la sonrisa en la cara pese a la segunda posición a los problemas en la salida, que le recordaron a los que tuvo en la parte decisiva de la temporada de 2023, señalando algo similar a lo que dijo Bagnaia el sábado.

"Lo máximo a conseguir es la victoria, pero esta segunda posición sí es lo máximo que podía conseguir yo hoy", empezó resumiendo Bagnaia. "La salida ha sido difícil, me ha derrapado mucho la rueda trasera, igual que en Qatar el año pasado. Ahí estaba asustado, a ver si la rueda no iba a funcionar. He tenido que adelantar a Alex y luego a Pedro Acosta. El adelantamiento a Acosta ha sido más justo, nos hemos tenido que ir rectos en el sacacorchos".

"A raíz de ahí, Marc ya estaba lejos. Cuando ya le tenía a tres segundos, he intentado recuperarle un poquito. Le he recuperado medio segundo, pero estaba tomando demasiados riesgos, y veía que los demás perdían más de un segundo por vuelta. Estaba muy concentrado en mis sensaciones, en pilotar, en buscar el grip", siguió.

Martín explicó cómo vivió la carrera, y sobre todo a partir de la caída de su incidente por la corona mundial: "Ha habido un momento en que he mirado la pizarra y la carrera se me ha hecho eterna, las últimas nueve vueltas. Y después de la caída de Bagnaia, que me sabe mal por él, más aún, porque el objetivo ya era acabar, era sólo coger puntos. Ha sido difícil mantener la concentración. Gracias a mi equipo, que me ha mandado buenos mensajes. Detrás de Marc, hemos sido los más fuertes. Esperemos estar más cerca de la victoria en Misano, porque aquí, aunque hemos sido segundos, estábamos lejos".

Posteriormente, el de San Sebastián de los Reyes analizó si la ventaja de Márquez habría sido tanta sin el reasfaltado, en 2022, la última vez que se corrió en MotorLand: "No lo sabremos nunca. Al no haber venido en estas condiciones, es difícil. A mí me ha costado, pero he ido mucho mejor que hace dos años. Pecco, sin embargo, ha dado un paso atrás en cuanto a rendimiento. Pero quizás [sin el reasfaltado] todo hubiera estado más cerca, porque Marc ha tenido dos marchas más que el resto. Creo que igual hubiese ganado, pero eso nunca lo sabremos".

"No veo esa diferencia entre curvas de izquierdas y curvas de derechas. Aquí, en las curvas 10 y 17, que son rápidas y de mucho tiempo inclinando a izquierdas, es increíble cómo domina la parte delantera y cómo consigue inclinar. Creo que ahí ha marcado la gran diferencia, el resto no estaba tan lejos. Si no eres capaz de recuperar en las otras curvas, puedes estar a tres o cuatro décimas de diferencia por vuelta", siguió, comentando dónde marcó la diferencia el #93.

Finalmente, Martín destacó el buen cambio que ha supuesto volver a la configuración de 2023, y con la que tan bien se sintió a principios de temporada: "Hay una cosa muy positiva. Cuando llegamos aquí, estábamos bastante lejos de nuestro set-up base, el que usé el año pasado, con el que empecé el año y el de Le Mans. Y gracias a esta pista un poco deslizante, hemos vuelto a esa base y he conseguido ser rápido. Creo que en Misano será esa base, empezaremos ahí con esto, y con mucho más grip allí puedo volver a encontrar el 'feeling' que no llego a tener en las frenadas y que podremos dar un gran paso", remachó.