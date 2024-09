Márquez: "Esto no ha hecho más que empezar"

"Van a tener que cambiar la Vikipedia", le gritaban a Marc Márquez los miembros de su equipo, Gresini, tras la carrera en el corralito, cuando celebraban la primera victoria del español 1043 días después, "Sí, sí, que la cambien", responda el ocho veces campeón del mundo que, tras un fin de semana memorable en Motorland se ve ya con fuerzas, de nuevo, para sumar más mundiales a su palmarés.

"Ha sido una carrera increíble, es brutal ganar delante de esta afición excepcional, ha resultado una carrera muy difícil, era complicado mantener la distancia y la concentración, tenia guardado un extra en el bolsillo, por si acaso, y lo he sacado a mitad de carrera", resumió Márquez la carrera a la señal internacional de televisión.

"Gracias Aragon, nos vemos el año que viene otra vez. Esto no ha hecho más que empezar", añadió dirigiéndose a los fans y, quién sabe, a sus rivales, como dejando claro que la bestia ha vuelto.

Por fin llego la primera victoria, en carrera larga, para Marc tras casi tres años.

"Super contento, sobre todo porque la venia persiguiendo, sin obsesionarme, se ha hecho larguísimo, pensaba que acaba y quedaba media carrera, ha costado mantener los nervios y fluir en pista, pero lo hemos conseguido, no lo he hecho solo, con mucha gente detrás. Estoy muy contento", insistió Marc.

"Me he tenido que aplicar, a mitad de carrera ha tocado soltar una vuelta rápida porque se estaban acercando y eso siempre les deja tocados a los que vienen atrás", desveló.

"Para mi el neumático delantero izquierdo era el punto débil del fin de semana, no lo he querido decir en ningún momento para no dar pistas a mis rivales. He tenido que gestionarlo cinco vueltas, cuando ha bajado el trasero me he sentido más cómodo".

"Ha costado mucho mantener la concentración, he buscado a ver dónde estaba Alex en la carrera para estar concentrado, ha costado. Ha sido una victoria muy buscada, pero todos a mi lado, a mi alrededor me han ayudado y empujado mucho".

Marc quiso dejar claro el apoyo de todo su gente y equipo alrededor.

"He tenido la gran suerte de conseguir la victoria muy cerca de mi casa, la mayoría de gente que me han ayudado están aquí, mi familia y amigos, el equipo Gresini que me esperó todo el año pasado, un deportista está solo en pista, pero en casa y en los malos momentos siempre tienes gente a tu lado que te ayuda y te hace sacar las alas. Cuando te paran los pies te salen alas, me dijo un amigo mio el sábado".

"Dicen que vueles alto, no seas paloma en el mar que la gente dispara a matar, es una canción. Tenemos que intentar ir reconfortando las sensaciones. Esto no quiere decir que ahora vaya a ganar todas las carreras, que vaya a arrasar, pero esto te da mucha confianza, soy ambicioso, quiero hacer podios y, por qué no alguna otra victoria de aquí a fin de año y, sobre todo, preparar muy bien la próxima temporada", zanjó el chico de Cervera.