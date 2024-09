Quartararo: "Martín me pasó en las últimas vueltas y pude ver que aún estamos a años luz"

Fabio Quartararo no pudo rematar la faena este sábado en la carrera al sprint de MotoGP en Indonesia. El piloto francés estaba volviendo a completar otro gran fin de semana, como en Misano, metido directamente en la Q2 y pensando en poder volver a pisar de nuevo las posiciones delanteras. Pero la prueba corta no salió como él quería, ni mucho menos.

Aunque el 'Diablo' tenía potencial para entrar en la zona de puntos, las cosas ya se le empezaron a torcer en la salida. A partir de ahí, no le quedó otra que correr a la defensiva, con una Yamaha incapaz de adelantar, según explicó. Eso le llevó a forzar demasiado para intentar pasar y casi acaba en el suelo. Así, se vio superado por varios pilotos, incluido Jorge Martín en plena remontada tras su caída, y solamente pudo finalizar en la duodécima posición.

"Ha sido un buen sábado, cuando íbamos solos. En carrera, es muy complicado. Teníamos el ritmo para ser quintos o sextos, pero no podemos intentar ningún adelantamiento", empezó diciendo el #20. "Los demás nos adelantan. Nos centramos mucho en la defensa [de posición], no rodamos bien. Y básicamente, cuando pruebas un ataque estando lejos, pues cometes un error. Casi me caigo con Franco Morbidelli en la penúltima curva, pero es la única manera de intentar adelantar. Y cuesta bastante".

Posteriormente, ante los medios, entró en detalles: "El único adelantamiento que intenté hacer, dado que no podemos hacer ninguno, no salió bien: perdimos posiciones. No conseguimos adelantar, y esa es claramente nuestra mayor debilidad en carrera. He atacado todo lo que he podido, pero tenemos menos agarre que el resto, menos aceleración, más wheelie, más problemas para parar la moto... No tenemos puntos fuertes en comparación a ellos, así que en carrera pilotamos a la defensiva, para evitar que nos adelanten, pero sin poder rebasar tampoco. Llevamos varios años luchando mal".

La sprint de este sábado llevó al de Niza al pasado, cuando sus rivales no eran tan fuertes en comparación y las deficiencias de la M1 salían menos a relucir: "Me sentía como en 2022, salvo que los demás son claramente mucho mejores que antes. En 2022, no había muchas motos que pudieran rendir tan bien, las KTM no eran tan rápidas, incluso las Aprilia no lo eran muy a menudo... Pero ahora es demasiado complicado conseguir un buen resultado cuando no puedes adelantar. Durante la carrera perdimos un puesto en la salida, conseguimos mantenernos séptimos, pero cuando me acerqué a Pedro Acosta, sentí que él tenía algo más, claramente".

Así, Quartararo aún ve muy lejos a las Ducati y no espera una solución a corto plazo, antes de que acabe la temporada: "Martín me pasó en las últimas vueltas, y pude ver claramente que aún estábamos a años luz de su moto. No creo que sea posible [tener una solución] para este año. Deberíamos tener un nuevo motor al final de la temporada, pero no será una unidad con mucha más potencia. Lo que sería realmente importante es que tuviéramos más agarre, para poder encontrar un pequeño extra".

Finalmente, Quartararo dejó caer algún punto en el que pueda mejorar para tratar de estar más adelante en la carrera larga, sabedor de que él poco más puede hacer por su parte: "Realmente, no lo sé. Hoy, sobre todo esta mañana, hemos hecho una buena clasificación. En carrera, hasta el momento en que he querido intentar algo, me ha costado. Y ya está, poco más. Intentaremos calentar bien la goma media trasera, que eso nos cuesta también bastante, y ver qué resultado podemos conseguir", finalizó.