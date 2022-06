Fabio Quartararo: "Fue difícil decantarme por Yamaha"

Cargar el reproductor de audio

La relación entre Fabio Quartararo y la marca de los diapasones se ha solidificado este jueves en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Tanto el piloto francés como el garaje oficial de Yamaha anunciaron finalmente la prolongación del acuerdo del chico de la Costa Azul, que seguirá vistiendo los colores del garaje japonés hasta 2024.

El camino hacia esta decisión estuvo protagonizado, mayormente, por la propuesta de un nuevo apoyo en el equipo de ingeniería encargado de exprimir al máximo el potencial de la Yamaha M1.

"No ha sido una decisión sencilla y nos tomamos un poco más de tiempo para evaluar todo el proyecto", introdujo Fabio Quartararo durante la rueda de prensa del Gran Premio de Cataluña. "Yamaha ha realizado mucho esfuerzo y ha incorporado a muchas personas que saben dónde tienen que mejorar".

Entre los cometidos del equipo de ingenieros se encuentra la búsqueda por una potencia más alta.

"Mi primer objetivo es tener la mejor moto y el mejor proyecto. Claramente van a trabajar en ese punto débil, y eso es lo que ha hecho que adopte la decisión de quedarme en Yamaha".

"Para ser sincero, ahora me siento muy bien sobre la moto. Todo el mundo quiere más agarre y más velocidad, pero para ser realista lo que solo nos falta es velocidad. Es lo que ha hecho que adoptemos la decisión de incorporar más ingenieros en el área del motor. Estarán trabajando en esta zona".

En esta línea, el piloto francés aseguró que no ha sido nada fácil llegar a este acuerdo.

"Como cabe imaginar, no hablaba solo con Yamaha. Me tomé todo este tiempo para pensar porque, llegados a un momento, mi mente se iba para un lado, una semana más tarde se iba a pensar a otra alternativa. Fue difícil decantarme por Yamaha. El factor de los nuevos ingenieros y mis resultados, sabiendo que no podía hacer más por falta de potencia, fue lo que hizo decidirme".

Por el momento, Yamaha se enfrenta a la novena de las 20 carreras que componen el calendario deportivo de MotoGP, el Gran Premio de Cataluña. Este se trata de un circuito muy exigente, pero favorable para su piloto titular.

A pesar de que el nivel de agarre en el trazado catalán es bajo, Fabio Quartararo ya ha firmado tres poles y dos victorias en el pasado.

"Desde que tenía 14 años, conseguí aquí poles y siempre he sido rápido. Me gusta y sobre la moto siempre he contado con una gran velocidad. Creo que mi estilo se ajusta a este circuito, sobre todo en el último sector, en las última dos curvas. El punto fuerte de nuestra moto y de mi estilo es precisamente ese, el paso por curva, aunque es difícil saber exactamente saber e que curvas voy más rápido".

"Siempre me siento bien en este circuito. Logré mi primer podio aquí y mi primera victoria en Moto2. No hay razón por la que no podamos luchar por buenos resultados. Esperemos que aquí tengamos mejores sensaciones que Mugello y trabajar mejor y ver si podemos tener un gran ritmo desde la FP1".

