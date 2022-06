Cargar el reproductor de audio

Era la crónica de una renovación anunciada, pero hemos tenido que esperar hasta la novena cita de la temporada, en Barcelona, para que Fabio Quartararo, campeón del mundo en ejercicio, diera el sí definitivo a seguir en Yamaha por un segundo contrato de dos años de duración, hasta final de 2024.

"Es un gran placer que Yamaha Motor confirme a Fabio Quartararo como piloto de Factory Yamaha para la temporada 2023 y 2024 de MotoGP", anunciaba el comunicado oficial.

Quartararo llegó a la órbita de Yamaha en 2019 como piloto del equipo satélite Petronas y tras dos temporadas espectaculares dio el salto al equipo de fábrica en lugar de la leyenda Valentino Rossi.

En su primer curso en el equipo oficial, el corredor francés logró el campeonato, convirtiéndose en el primer piloto de esa nacionalidad en ganar la corona de MotoGP.

Con el anuncio de la renovación de Quartararo el mercado de pilotos de la clase reina empezará a desatascarse, con una gran parte de la parrilla buscando acomodo para el próximo curso.

"Estoy muy contento de anunciaros a todos que seguiré con Yamaha dos años más", explica Fabio en el comunicado.

"Yamaha creyó en mí desde el principio, y eso es algo que no me tomo a la ligera. Pero dicho esto, este nuevo acuerdo fue una gran decisión. Estoy en un gran momento de mi carrera, así que me tomé un poco más de tiempo para estar completamente seguro de mi decisión", añade el galo.

"Ahora que hemos confirmado oficialmente nuestra decisión de continuar juntos en este camino, podemos centrarnos plenamente en la temporada actual", cerró el Diablo.

Ante las continuas demandas por parte de Fabio de un esfuerzo de Yamaha para mejorar la moto, Lin Jarvis, director del equipo, aseguró que se van a centrar en ello.

"Con Fabio sabemos que siempre pondrá el 100% de esfuerzo, y le hemos asegurado que Yamaha hará lo mismo e invertiremos en futuros desarrollos para que juntos podamos pelear por los títulos de MotoGP en los próximos años", aseguró el británico.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 1 / 6 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 2 / 6 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP, Lin Jarvis 3 / 6 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 4 / 6 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 5 / 6 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 6 / 6 Foto de: Yamaha MotoGP