El piloto de Pramac se vio penalizado tanto en la carrera del sábado (6º) como en la de este domingo (4º) por una mala posición en la parrilla de salida del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP. El sábado, Jorge Martín sufrió una ligera (y tonta) caída en su primera salida de la Q2, lo que le impidió ya poder hacer una buena sesión, condenándose a salir 10º, desde la cuarta fila.

Si el sábado pudo serpentear entre los rivales y avanzar posiciones rápido, este domingo tuvo más trabajo, y solo pudo llegar al grupo de cabeza cuando ya solo faltaban tres vueltas para el desenlace. Con eso, Martín cruzó la meta a solo 9 milésimas del cuarto Aleix Espargaró, pero el de Aprilia subió al podio por la sanción a Brad Binder de una posición por exceder la pista, un tercer escalón del podio que Martín hubiera recibido de pasar a su amigo Aleix en la meta.

"No hice una buena salida he ido más tranquilo, teníamos muchos problemas con los neumáticos y debía ser cuidadoso en las tres o cuatro primeras vueltas, porque ese momento es crucial para el resto de la carrera. Tenía que recuperar, pero no no me podía volver loco, así que he ido poco a poco, recuperando una o dos posiciones por vuelta, pero en solo tres estaba ya el quinto, así que no me ha ido tan mal. Sobre todo muy condicionado por el sábado, la caída en la Q2, estos errores no pueden volver a pasar, pero contento con mi rendimiento de hoy en la carrera larga, mucho mejor que el de ayer", explicó Martín, que el día anterior en la sprint había terminado sexto.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una vez en ese quinto puesto y con toda la carrera por delante, Martín ha tenido que picar mucha piedra para recuperar la distancia con los cuatro pilotos de delante, en algunos momentos avanzando y en otros no tanto. Sin embargo, al final sí pudo contactar con el grupo, pero no pudo completar la remontada.

"No sabría decir porque no pude culminar, sobre todo perdía mucho en la 11, la curva que sale a la recta trasera, y llegaba un poco lejos para la 15 y la frenada de la 16, que es donde era más fuerte. No he tenido la oportunidad, he llegado al grupo a falta de tres vueltas y no he tenido ya mucho tiempo para estudiar a Aleix Espargaró, que a su vez también estaba intentado pasar a Brad Binder, ha sido un cúmulo de cosas, aunque me sentía más fuerte que ellos en ese momento de la carrera. Ha sido una pena", se lamentó.

Durante tres vueltas, Martín se pegó a Aleix, buscando una ranura por la que meter su Ducati.

"Veía la posibilidad de pasar en la curva 1 y la 16, pero son puntos complicado, Aleix es muy buen frenador y estaba parando la moto fuerte en esos puntos. Con otros pilotos lo he tenido más fácil, pero en este caso fue más difícil. He intentado salir muy bien de la última curva para pasarle, quizá hubiera tenido que ir por dentro, pero estábamos muy cerca y había riesgo de tocarnos. Pero creo que si hubiera cruzado para dentro le hubiera pasado en la meta", imaginó.

Un cuarto puesto que, luchando por el Mundial como está, son puntos importantes.

"Me ha dado rabia porque ha estado muy cerca (9 milésimas), si hubiera terminado a dos segundos te da igual, pero tan cerca son puntos importantes. Al final estoy contento, porque el sábado a lo máximo que aspiraba en la sprint era el sexto, no tenía más velocidad, y hoy saliendo delante seguramente hubiera podido pelear por ganar la carrera. Hemos dado un gran paso, el ritmo ha sido bueno, he recuperado 2,5 a Pecco durante la carrera y eso es algo que indica que tenemos la velocidad. Ahora llegan pistas muy buenas para nosotros, llega Silverstone, Austria, Barcelona, muchas carreras en las que soy rápido y puedo atacar para recuperar puntos".

Pese a que no fue sancionado por ello, en la acción en la que Binder pisó el verde, Martín hizo lo propio, aunque no fue sancionado.

"Creo que si tocas en la ultima vuelta pierdes la posición si llevas alguien detrás, si lo llevas a más de 10 segundos (como era el caso) no pueden decirte nada. Por eso tampoco he ido a muerte en la última curva con Aleix, porque sabía que había pisado y que si le adelanto me hubieran quitado la posición. Además si le quito el podio a Aleix hubiéramos tenido problemas (risas) y a mi madre le da un ataque al corazón (más risas)".

Con el segundo puesto de ayer y la victoria de hoy, Pecco Bagnaia se ha escapado al frente de la general con 35 puntos sobre Martín, que ahora tiene a Marco Bezzecchi a solo uno por atrás. Por eso es muy importante preparar la segunda mitad del campeonato y entender se la clave será la velocidad o la consistencia.

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Es todo, el problema es que los tres primeros estamos siendo los únicos consistentes, que es la clave, pero para ganar a los otros dos tienes que tener la velocidad. Seguramente, para mi, la clave reside en el sábado, lograr una buena clasificación para salir lo más adelante posible en parrilla".

Pese a ese ligero retroceso en la general, Martín se va de la catedral contento.

"Esta pista era de las más complicadas para mi, he sufrido siempre aquí, pero si hubiera clasificado bien creo que habría estado en la lucha por ganar. Así que la clave es la clasificación del sábado", insistió.

Por último el madrileño quiere disfrutar ahora de un merecido descanso, pero focalizado en volver más fuerte a Silverstone, un circuito que le gusta, el primer fin de semana de agosto.

"En pretemporada mi objetivo era llegar en el top cinco de la general a mitad de año, pensaba que todo estaría más apretado de lo que está ahora, pero con las carreras sprint hay más puntos y se han disparado las diferencias. Pero estoy segundo, así que tengo que hacer un balance general positivo. Hemos dejado pistas muy difícil para nosotros detrás, así que me voy de vacaciones feliz y con muy buen sabor de boca".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images