Bastianini: "Mañana, necesito hacer algo diferente"

En un fin de semana en Austria que había empezado mal para él, o al menos lejos de lo que vivió en Silverstone, Enea Bastianini consiguió poner un parche a su actuación este sábado, al terminar cuarto la carrera al sprint del Red Bull Ring. Así, limitó los daños por los puntos perdidos frente a Pecco Bagnaia y Jorge Martín, igualados en cabeza del Mundial de MotoGP con 250 puntos.

El italiano del equipo oficial de Ducati sabía que tenía que empezar de la mejor manera posible para poder mantener sus ambiciones de título, pero la clasificación le dejó en la tercera fila de la parrila, en séptima posición. ¿Todo perdido? Ni mucho menos. La 'Bestia' hizo una buena salida, explotando a la perfección el dispositivo de altura y las características de la Desmosedici GP24.

Sin embargo, después de la curva 1, Bastianini frustró todo lo bueno que había hecho en el arranque al entrar demasiado fuerte en la chicane posterior. Iba demasiado rápido al frentar, por lo que el piloto de Rimini tuvo que irse largo.

"He hecho una buena salida. Estaba lleno de energía, pero llegué siendo demasiado agresivo a la curva 2. Me costó frenar la moto, pararla, he perdido un poco la parte trasera y me he ido largo, perdiendo muchas posiciones", admitió el transalpino a los medios.

"También puedo decir que lo ocurrido fue parte del proceso, pero mañana necesito empezar de una manera diferente. Necesito hacer algo diferente. Estoy contento con la carrera de hoy, porque en comparación a ayer he mejorado. He vuelto a mi setting básico después de probar muchas soluciones, ninguna era la correcta. Al final la carrera ha ido mejor de lo esperado. Sólo he cometido un error, el de la curva 2, y después todo ha ido bien. Tendré que hacer un buen Warm Up mañana por la mañana para estar listo para la carrera".

Bastianini también ofreció una buena visión sobre dónde Bagnaia, con la misma moto, está marcando la diferencia, al igual que Jorge Martín, que es muy fuerte en las curvas de izquierdas que forman el tercer sector del Red Bull Ring.

"Cada vez tengo más bloqueo de neumáticos que Pecco. Y en esta pista aún más, porque aquí se frena fuerte. He intentado cambiar un poco la puesta a punto para no bloquear la goma. Pero creo que si me comparo con Pecco, la mayor diferencia está en la frenada. Si me comparo con Jorge, en el tercer parcial es muy fuerte en las dos curvas de izquierdas. Tengo que intentar encontrar un buen [equilibrio]. Hoy no he bloqueado mucho, pero mañana tendremos que intentar dar otro paso adelante", finalizó.