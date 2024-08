Martín: "Si llego a saber la penalización, me hubiese quedado primero"

No salió la carrera al sprint de Austria como pretendía Jorge Martín, pero al menos pudo amarrar una segunda posición este sábado. El piloto español estaba listo y dispuesto para pelear con su rival por el título de MotoGP, Pecco Bagnaia, por la victoria en la carrera corta del Red Bull Ring. Sin embargo, una penalización arruinó sus planes.

En plena batalla con el italiano, el de San Sebastián de los Reyes, yendo primero, se fue largo por el exterior de la chicane de la segunda recta de la pista, la curva 2. Martín optó por no seguir peleando por el liderato con Pecco y cederle la plaza, volviendo a pista segundo delante de Marc Márquez, que les seguía a poco menos de un segundo. Sin embargo, Dirección de Carrera investigó la maniobra, y al comprobar que no había perdido un segundo en ese sector respecto a su mejor tiempo, como dicta la norma, optó por aplicarle una Long Lap Penalty de sanción, dejando sin efecto que cediera la P1 al vigente campeón.

Al #89 no le quedó otra que cumplir con la sanción. Volvió a pista tercero, delante de Aleix Espargaró. Todo parecía indicar que acabaría ahí, pero una caída de Márquez cuando marchaba sólo en la P2 le otorgó ese puesto a Martín, que ahora queda empatado con Bagnaia en la general del Mundial, con 250 puntos.

Tras la sprint, Martín analizó lo sucedido y, aunque quiso quitarle hierro al asunto, confesó que no habría cedido la posición de haber sabido que sería penalizado igualmente: "Justa o no justa, al final es lo que hay. Hoy ha sido un día con complicaciones", empezó diciendo en DAZN. "He dado mi máximo en esta situación. Al final, me he ido un poco largo porque tampoco tenía mucho espacio con Pecco, y le he dejado pasar incluso. No he hecho el 'shortcut' [irse fuera] rápido, simplemente he perdido la posición con Pecco. Aun así, ha habido Long Lap Penalty. Si lo llego a saber, me hubiese quedado primero y a esperar la penalización. Pero bueno, ha sido así".

"Creo que he salvado la carrera, ser segundo con estas complicaciones ha sido bueno. La Long Lap ha sido muy al límite. Ha habido un momento en el que pensaba que me iría fuera y que incluso me meterían otra. Pero he podido salvarlo. Otra segunda posición, que de forma realista habría sido un tercer puesto. Pero creo que sin la Long Lap tengo el potencial de pelear con Pecco mañana", siguió.

Posteriormente, el madrileño incidió en que la norma debe ser revisada, ya que ha restado espectáculo a la carrera, y teniendo en cuenta que la pérdida de posición, para él, ya era suficiente: "Seguramente haya que revisar la norma. Hubiese sido una carrera más divertida y espectacular. Creo que podría haber peleado con Pecco, estaba esperando unas vueltas para entrar con la regla de las presiones. Al final son muchas cosas en las que pensar a la vez. Y cuando ya quería atacar, me he ido recto y me han mandado la Long Lap. Habiendo perdido tiempo, creo que no es algo justo".

"Si ya pierdes tiempo, no sé la necesidad [de la penalización]. No es que me vaya recto porque quiero, es que me voy recto porque voy muy al límite en una pelea. En esta circunstancia, pues quizás ya el perder tiempo... Quizás [lo mejor] sea dejar la carrera ir y al menos disfrutar de una buena pelea", continuó.

Por último, Martín habló del corte que sufrió en el dedo anoche, tras la jornada del viernes, en un accidente cuando se duchaba. Si bien es cierto que este sábado le molestó, no cree que vaya a penalizarle en exceso de cara a pelear por todo el domingo, ya que piensa que tiene "buenas cartas" para la carrera principal.

"El dedo me molestaba un poco, obviamente. Gracias al equipo médico, que me han ayudado mucho y me encontraba mejor que por la mañana. Después del primer entreno de hoy he sufrido, pero me siento mejor. Veremos cuando se pasen todos los antiinflamatorios. Ahora, a descansar. Seguro que mañana podré correr sin problema. Hoy me veía con muchas posibilidades. He podido contraatacar a Pecco, otras veces no tengo ni esa oportunidad. Creo que tenemos buenas cartas para mañana. He trabajado mucho con la goma media, y el ritmo es muy similar, tanto Pecco, Marc y yo estamos un pasito por delante. Será una carrera de gestión", remachó.