Bastianini: "Cuando he visto entrar a Martín, he pensado que era lo mejor"

La lluvia marcó decisivamente la carrera principal del Gran Premio de San Marino de MotoGP. Aunque la carrera empezó en seco, la lluvia que caía desde las 13:20 horas de la tarde arreció pasadas unas vueltas, lo que provocó la entrada de algunos pilotos, como Jorge Martín, a quienes les arruinó la carrera porque no volvió a caer agua con la intensidad suficiente. Pero otros lo hicieron mejor y no entraron, como los tres pilotos del podio, donde acabó Enea Bastianini.

El cuarto clasificado de la general sumó otro podio en casa después de no dejarse llevar por esa estrategia 'flag to flag', y remontando poco a poco desde la octava posición de la parrilla. Y eso que fue de los pocos pilotos de delante que optó por una goma blanda trasera, a diferencia de Pecco Bagnaia, Martín o Marc Márquez, que usaron el medio.

Al final eso le acabó jugando una mala pasada a la hora de repetir uno de sus espectaculares finales de carrera, pero el de Rimini pudo asegurar la tercera plaza en casa, a pesar de un dolor en el pie que le cansó durante las 27 vueltas programadas.

"Ha sido un gran premio muy difícil para mí, porque partía muy rezagado en la parrilla", empezó diciendo Bastianini. "Pero cuando he visto la posibilidad de cerrar el hueco respecto a la cabeza de carera, cuando ha empezado a llover un poco, he tratado de ir cerrando la distancia y me he acercado. He luchado también por la victoria, pero estaba muy cansado. Siento muy mal el pie, esta mañana no me encontraba muy bien con ese tema. Pero bueno, el podio en casa siempre es fantástico".

La 'Bestia' explicó cómo vivió él la decisión de Martín: "Ha sido un poco complicado hoy, porque después de la salida, en algunas vueltas ha empezado a llover un poco, pero no llovía siempre en el mismo sitio. Y he entendido que podría no ser una situación peligrosa. Cuando he visto a Jorge Martín irse al box, he pensado que era la mejor solución".

"Pero al final la lluvia ha parado, y la pista ha ido un poco mejor vuelta a vuelta, salvo en la línea blanca, que no estaba muy limpio. Al final ha sido ha sido una buena carrera. Seguro que el neumático trasero podía ser bueno al inicio de carrera, pero al final no :ha sido muy bueno", siguió.

Finalmente, el #23 dio su punto de vista de por qué había optado por el blando trasero: "Siempre puedo hacer algo bueno con ese neumático blando. He entendido que podía ser lo mejor también hoy, pero al final tenía muchas vibraciones, y no he podido hacer nada. Me he ido fuera a siete u ocho vueltas del final, y he perdido todas las oportunidades de poder ganar", remachó.