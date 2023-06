Bastianini: "No pasó nada con Márquez. Es MotoGP, puede pasar"

Enea Bastianini tuvo un sábado movido en Assen. El piloto italiano quiere seguir encontrando algo de ritmo antes del parón veraniego después de la lesión en el hombro que le tuvo lejos de las pistas desde Portimao hasta Mugello. Así, en la jornada de hoy finalizó octavo la carrera al sprint del Gran Premio de los Países Bajos. Aunque terminó noveno, pudo beneficiarse de una sanción a Luca Marini por cortar y ganar tiempo en la chicane de meta.

Pero el de Ducati fue uno de los protagonistas de día por el incidente que tuvo con Marc Márquez por la mañana, durante la sesión de clasificación. Y es que, mientras perseguía la rueda del transalpino en la Q1 para tratar de conseguir un crono que le permitiera el pase a la siguiente fase, el español chocó contra él, sufriendo su 14ª caída del año.

Bastianini ralentizó por el exterior de la pista por el tráfico y el de Honda, que justo miraba para atrás en ese momento, pagó caro su despiste, le dio y acabó en la grava, algo que hizo que se resintiera de las lesiones que sufrió hace una semana en Sachsenring.

Al término de la carrera al sprint, Bastianini dio su punto de vista sobre el incidente en un encuentro con los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com. El #23 restó hierro al asunto y confirmó que Márquez fue a pedirle disculpas tras lo ocurrido.

"No pasó nada. En la curva 4 vi a otros pilotos venir por detrás y dejé algo de espacio. Yo estaba por el exterior, Marc estaba conmigo y por mirar hacia atrás chocó conmigo. Pero puede pasar. Es MotoGP, es así. Después de la clasificación vino a mi motorhome a pedirme perdón", confirmó el piloto de Borgo Panigale.

Márquez, por su parte, asumió la culpa y dijo lo siguiente: "Hoy estaba demasiado relajado, sin empujar. Pero llueve sobre mojado. Hemos estado en esta situación 1000 veces, pero esta vez pasó esto. Estaba intentando no entorpecer a nadie, Enea frenó y no le vi. Ya fui a verle a su motorhome y está todo arreglado".

Por otra parte, y ya centrándose en lo que pasó en carrera, Bastianini dio por buena su actuación aunque no su resultado, y relató que aún sigue sufriendo con el hombro: "Después del desastre de la clasificación, la carrera no ha sido tan mala. Creo que ahora entendemos algo [de la moto]. He adelantado y mi ritmo fue bastante bueno. Estoy contento, no con el resultado final pero sí con mi carrera. La distancia puede ser un problema para mí. Hoy estaba destrozado después de la carrera, con algo de dolor en el hombro. Pero tengo que mejorar e intentar hacerlo mejor en comparación a hoy", finalizó.

